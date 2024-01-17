Водитель автобуса на Урале оставил девочку на морозе

По информации источника, все произошло 13 января в городе Первоуральск. Мама девочки рассказала, что она ждал автобуса на остановке, но водитель остановился, не доезжая до места посадки, после чего уехал.

Девочка пожаловалась на это матери, которая обратилась в диспетчерскую службу. Там ей ответили, что автобус находился на остановке около двух минут, однако кадры с камер видеонаблюдения свидетельствуют о несоблюдение правил со стороны водителя.

Прокуратура Свердловской области сообщила, что начала проверку по факту ЧП. Ведомство даст оценку соблюдению законодательства о перевозке пассажиров, охране здоровья и жизни несовершеннолетних, а также установит точный маршрут следования автобусов транспортной компании.

В Красноярске кондуктор автобуса выгнала женщину на мороз из-за отсутствия сдачи за оплату проезда.