13 июня 2024, 17:14

Вода залила этажи торгового центра «Зигзаг» в Москве

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Потоки воды хлынули в здание торгового центра «Зигзаг» на севере Москвы. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

Сотрудники ТЦ на Лобнинской улице принялись собирать воду с пола при помощи совков и ведер. Несмотря на это, в магазины по-прежнему приходят посетители.

Ранее в Москве из-за обрушившихся ливней наполовину затопило автобус. Он попал в «реку», образовавшуюся на дороге в ЖК «Дмитровский парк». Специалисты вытащили его с помощью техники. По словам очевидцев, все пассажиры успели выйти до того, как транспортное средство ушло в «заплыв».

Погода Погода в Москве Москва
13 июня 2024, 17:21
Стала известна причина обысков у брата Максима Галкина
Global Look Press
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Обыски у бизнесмена Дмитрия Галкина, брата юмориста Максима Галкина*, прошли из-за того, что предприниматель не уведомил миграционную службу о наличии у него израильского паспорта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, 59-летнего мужчину заподозрили по статье 330.2. Уголовного кодекса России. По данным источника Shot, дело не связано с Министерством обороны, несмотря на то что Галкин числится соучредителем организации, которая была подрядчиком военного ведомства.

Ранее сообщалось, что обыски в доме у брата шоумена на Рублевке проходили из-за дела о хищении в Минобороны. Его компания занималась переоснащением БТР.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Уголовное дело Паспорта Россия Максим Галкин
13 июня 2024, 17:05
Заключенный и водитель автозака пострадали в ДТП с иномаркой в центре Москвы
РИА «Новости»
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Заключенный и водитель автозака получили травмы в ДТП с Mercedes в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария случилась на 1-й Тверской-Ямской улице. Оперативные службы получили информацию около 15:00. Источник отметил, что водитель автозака получил легкие травмы, заключенный - более серьезные. Его повезли в больницу.

В тот же день в Истре Mercedes-Benz вылетел на встречную полосу и врезался в Range Rover. По информации СМИ, в одной из иномарок мог находиться депутат Госдумы Алексей Езубов. Авария попала на видео.

Заключенные Больницы ДТП Иномарки Водители Москва
13 июня 2024, 14:57
Участок метро в Москве на Филевской линии закрыли из-за ливней
РИА «Новости»
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В Москве закрыли участок метро на Филевской линии во время «сверхинтенсивных осадков». Об этом информировала пресс-служба столичного департамента транспорта.

Движение приостановили между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская». В ведомстве уточнили, что меру приняли «для обеспечения безопасности».

На столицу 13 июня вновь обрушились ливни и грозы. В ЖК «Дмитровский парк» дорогу затопило настолько, что по ней поплыл автобус. Людей оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице перекрыли, водители пока вынуждены выбирать пути объезда.

За предыдущие сутки в Московской области выпало до 45% месячной нормы осадков.

Метро Метро Москвы Москва
13 июня 2024, 14:56
Уголовное дело возбудили после крушения вертолета в Свердловской области
Пресс-служба Следственного комитета
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По факту жесткой посадки вертолета Robinson R44 в лесу в Свердловской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте.

Дело возбудили по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Вертолет рухнул в пяти километрах от поселка Билимбай Первоуральского городского округа, неподалеку от базы отдыха «Светофор». По версии следствия, летчик нарушил правила, вертолет упал, в результате пострадали два человека: пилот 1985 года рождения и пассажирка 1983 года рождения.

В региональном Минздраве заявили, что состояние мужчины врачи оценивали как среднетяжелое, а женщины - крайне тяжелое. Прокуратура опубликовала кадры с места авиакатастрофы. На кадрах видно, что вертолет получил сильные повреждения, из-за падения в кабине выбило лобовое стекло.

Вертолеты Отдых Уголовное дело Правила Свердловская область

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