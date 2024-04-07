07 апреля 2024, 02:20

Вода подступила к многоэтажкам в Оренбурге

РИА «Новости»
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В Оренбурге к многоэтажным домам на Уральской улице подступает вода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Для предотвращения подтопления жилых домов на улице Уральской возведена искусственная насыпь», - отметили в сообщении.

В районе подтопления организовали дежурства спасателей, полиции и представителей администрации города. Пока критического подъема уровня воды не зафиксировали. Ведется постоянный мониторинг ситуации, которая находится под контролем.

Уровень реки Урал в Оренбургской области достиг почти 12 метров. Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее заявил, что в ночь на воскресенье уровень воды может подняться до критической метки. Он призвал жителей региона скорее эвакуироваться и подчеркнул, что тех, кто откажется - эвакуируют принудительно.

Урал Спасатели Наводнения Паводки Реки
07 апреля 2024, 03:08
Для помощи жителям Орска задействовали более 700 спасателей МЧС
РИА «Новости»
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Более 700 спасателей работают круглосуточно в зоне затопления в Орске. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В спасении жителей города от воды задействовали дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России. Сотрудники этих организаций работают на самых сложных участках.

«Для эвакуации, помощи и спасения пострадавших используются плавающие транспортеры вместительностью до 50 человек, моторные и надувные лодки», - сообщили в МЧС России.

Уровень реки Урал в Оренбургской области перевалил отметку в 11 метров. Вода начала подходить к площади Гагарина в Оренбурге. Мэр города предупреждал, что ночью уровень воды может достичь критической высоты. Он потребовал от горожан покинуть опасные зоны и пригрозил принудительной эвакуацией.

Урал Спасатели Паводки Россия Эвакуации Реки
07 апреля 2024, 00:47
Уровень реки Урал в Оренбуржье почти дошел до отметки в 11 метров
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Уровень реки Урал в Оренбургской области достиг почти 12 метров. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Отметка нуля водомерного поста в Орске показала около 200 метров, уровень локации, исходя из топографических данных, расположен на высоте 197 метров. Из этого журналисты сделали вывод, что уровень воды достиг 11 метров и приближается к отметке в 12 метров.

Как отметили в официальном Telegram-канале администрации Орска, вода начала подходить к Площади Гагарина. Из-за этого автобусы для перевозки жителей региона передислоцируются к ЦРТДЮ «Радость».

Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее заявил, что в ночь на воскресенье уровень воды может подняться до критической метки. Он призвал жителей региона скорее эвакуироваться и подчеркнул, что тех, кто откажется - эвакуируют принудительно.

Ранее в МЧС сообщили о прорыве второй насыпной дамбы в Орске. Спасатели наращивают силы и средства в районах вероятного затопления.

Урал Спасатели Паводки МЧС РФ Автобусы Реки
06 апреля 2024, 23:40
Один человек погиб при пожаре в Татарстане после взрыва газового баллона
РИА «Новости»
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В результате пожара в двухэтажном жилом доме в Татарстане пострадали три человека, один из них скончался. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники», - сказано в публикации.

Пожар в городе Нурлат случился из-за хлопка газовоздушной смеси в жилом доме. Как сообщили спасатели, огонь распространился на первом и втором этажах. В здании обрушились наружные стены. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

По неуточненной информации, в одной из квартир взорвался газовый баллон во время установки натяжных потолков. Всего в доме зарегистрированы 22 человек, количество проживающих уточняют. В общеобразовательной школе № 3 подготовили пункт временного размещения.

Пожары Татарстан Взрывы Россия
06 апреля 2024, 22:58
Пожар начался после взрыва газа в жилом доме в Татарстане
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Пожар начался в двухэтажном жилом доме города Нурлат из-за хлопка газовоздушной смеси. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

«Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этажах. Разрушены наружные стены. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано», - сказано в публикации.

По предварительным данным, в одной из квартир при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. В доме зарегистрированы 22 человека, число проживающих пока уточняют. Пункт временного размещения подготовили в средней общеобразовательной школе № 3.

Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, а троих людей эвакуировали из подъезда. На месте ЧП работают 32 специалиста и 10 единиц техники.

Ранее стало известно о смерти пятерых членов семьи после взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале. С места происшествия госпитализировали троих детей и их родителей. Врачи диагностировали у них серьезные ожоги. В день ЧП скончались все дети, а на следующий день умерла их мать. Последним скончался глава семейства.

Пожары Татарстан Газ Взрывы

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