12 апреля 2024, 15:17

«Вода подступает». Жительница Оренбурга — о ситуации около жилого комплекса «Гранд-Парк»

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Вода реки Урал начала приближаться к жилому комплексу «Гранд-Парк» в Оренбурге. Об этом «360» рассказала местная жительница.

«Вода уже подступает к улицам Чкалова и Гагарина. Многоэтажные дома ЖК „Дубки“ уже в воде, она окружила их и заливает подвалы. Вчера ставили водоналивные дамбы, они не помогли. Жители говорят, что в центральной части города из канализации идет вода», - сказала она.

Женщина отметила, что настроение у местных жителей весьма подавленное.

«Сейчас напряженная обстановка. Есть страх, что весь Оренбург уйдет под воду, поэтому подавленное состояние», - отметила собеседница «360».

В пятницу власти Оренбурга объявили массовую эвакуацию местных жителей после резкого подъема воды в реке Урал. Глава администрации Сергей Салмин отмечал, что паводковая ситуация в городе очень опасная, и призвал не игнорировать тревожные сирены.

Критическим считается уровень воды в Урале в 930 сантиметров, но 12 апреля он достиг отметки в 1143 сантиметра.

Паводки Эвакуации Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 15:23
Помощник бывшего офицера СБУ Прозорова подтвердил подрыв его машины в Москве
РИА «Новости»
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Помощник бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова подтвердил, что именно автомобиль офицера взорвался в Москве в пятницу, 12 апреля. Его слова привело РИА «Новости».

«Не переживайте, все у него хорошо, живой. Продолжит дальше работать. Его убить старались, не получилось ничего. Вы понимаете, чем он занимался, кто он», - сказал помощник.

В последние годы бывший подполковник СБУ проживал на территории России и помогал в расследовании преступлений со стороны властей Украины.

Автомобиль Прозорова взорвали ранее в пятницу неподалеку от дома на Коровинском шоссе. Сам бывший офицер отделался травмой ноги. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

Машины Москва
12 апреля 2024, 15:11
Река Урал под Оренбургом поднялась до рекордного уровня
РИА «Новости»
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Уровень воды в реке Урал в окрестностях Оренбурга достиг нового исторического максимума и превысил критическую отметку. Представитель МЧС России сказал об этом РИА «Новости».

«В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума. Уровень воды в реке превысил опасную отметку более чем на два метра», - отметил специалист.

Днем 12 апреля в Оренбурге сработала система оповещения.

Региональное правительство сообщило, что уровень воды в Урале достиг 1147 сантиметров. Жителей Авиагородка, поселка Солнечный, Донгузской улицы и других районов призвали собрать документы, предметы первой необходимости, лекарства и выйти на улицу для эвакуации.

Глава города Сергей Салмин заявил, что вода поднялась на 40 сантиметров. Он предупредил, что в Оренбурге возникла крайне опасная паводковая ситуация.

Паводки МЧС РФ Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 14:54
«Левую часть полностью распотрошило». Очевидец — о взрыве машины на севере Москвы
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Взрыв автомобиля на Коровинском шоссе, скорее всего, не связан с неисправностью газового баллона. Об этом «360» рассказал очевидец произошедшего.

«Левую часть машины полностью распотрошило. Это не похоже на газовый баллон, их там не ставят никогда. Сам владелец не сильно пострадал. Скорая осмотрела его, о госпитализации неизвестно. Полиция говорила, что эксперты дадут свое заключение по тому, что произошло», - сказал он.

Мужчина добавил, что живет рядом с местом взрыва, поэтому хорошо слышал звук.

«Сначала было непонятно, что произошло, был сильный взрыв. Смотрим, едет пожарная машина, газовая служба. Решили сходить и посмотреть. Очевидцы на месте рассказали, что человек садился в машину, начал заводить, после чего [она взорвалась]», - добавили очевидец.

Взрыв автомобиля произошел ранее в пятницу возле дома на Коровинском шоссе без возгорания. Водитель получил травму ноги, «360» показывал кадры с места ЧП. Следственный комитет по факту происшествия завел уголовное дело.

Уголовное дело Взрывы Машины Москва
12 апреля 2024, 14:49
Угрожавший покончить с собой житель Уфы ранил ножом двух полицейских
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Напавший на полицейских на улице Карла Маркса в Уфе вооруженный мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что наряд полиции на место вызвали прохожие, которые пожаловались на приставания неадекватного мужчины с ножом в кармане. Прибывшие на место правоохранители заметили, что владелец холодного оружия находился в неадекватном состоянии. Он размахивал ножом и угрожал суицидом.

Полицейские успокоили мужчину и уговорили его спрятать нож. Но у буяна возник новый прилив ярости, и он начал размахивать оружием. На уговоры и предупредительные выстрелы в воздух не отреагировал.

В ходе задержания мужчина ранил себя и двух полицейских при оказании сопротивления. Одного из пострадавших полицейских в больницу забрала приехавшая на место бригада скорой помощи, второму медицинскую помощь оказали на месте.

Устроившим поножовщину оказался житель Уфы 1995 года рождения. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотического опьянения.

По данным Telegram-канал Mash Batash, перед атакой на полицейских мужчина отрезал себе часть щеки. После этого он бросился на правоохранителей.

Уфа Поножовщины Полиция

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