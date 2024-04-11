Вода подобралась к многоквартирным домам в Оренбурге

«Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления в город доставили водоналивные дамбы. Одну из них разворачивают на улице Черепановых», - написал он.

Мэр подчеркнул, что такие меры предпринимают для того, чтобы уберечь жилые кварталы. Сейчас уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 10 метров 22 сантиметра и продолжает повышаться.

Оперативные службы веду круглосуточное дежурство. Вода приблизилась к многоквартирным домам на улицах Геннадия Донковцева, в ЖК «Дубки» и «Гранд парк».

Ранее градоначальник сообщил, что в результате паводка сильно пострадала инфраструктура Оренбурга.