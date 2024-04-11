11 апреля 2024, 01:48

Вода подобралась к многоквартирным домам в Оренбурге

РИА «Новости»
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Паводок добрался до набережной в Оренбурге. Вода подтопила многоквартирные дома, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Салмин.

«Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления в город доставили водоналивные дамбы. Одну из них разворачивают на улице Черепановых», - написал он.

Мэр подчеркнул, что такие меры предпринимают для того, чтобы уберечь жилые кварталы. Сейчас уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 10 метров 22 сантиметра и продолжает повышаться.

Оперативные службы веду круглосуточное дежурство. Вода приблизилась к многоквартирным домам на улицах Геннадия Донковцева, в ЖК «Дубки» и «Гранд парк».

Ранее градоначальник сообщил, что в результате паводка сильно пострадала инфраструктура Оренбурга.

Урал Паводки Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 02:31
Участника перестрелки в Москва-Сити нашли за границей
Freepik
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Болгарские полицейские арестовали 44-летнего Абубакара Абакарова — последнего участника стрельбы в башне «Око» в Москва-Сити — по запросу России. Об этом сообщил «Коммерсант».

Абакаров работал охранником вице-президента Всемирного конгресса горских евреев Гавриила Юшваева. Подозреваемый находился в розыске семь лет.

По данным следствия, спортсмены-дагестанцы устроили стрельбу после просьбы убрать автомобиль бизнесмена, который заблокировал проход в башню. В результате погиб один человек, , а у пятерых пострадавших диагностировали серьезные увечья, включая сотрудников Росгвардии.

После стрельбы Абакаров скрылся, его объявили в международный розыск. Некоторое время он успел пожить на Украине, а потом перебрался в Европу.

По данным издания, участники перестрелки, включая Абубакара Абакарова профессионально занимались спортом и жили в подмосковном поселке «Барвиха Хиллс».

Болгарские полицейские арестовали 44-летнего Абубакара Абакарова - последнего участника стрельбы в башне «Око» в Москва-Сити - по запросу России. Об этом сообщил «Коммерсант».

Стрельба Россия
11 апреля 2024, 02:25
Украинский беспилотник рухнул в Липецкой области
РИА «Новости»
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Беспилотник упал на строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе в Липецкой области, обошлось без жертв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Губернатор добавил, что на месте происшествия уже работают правоохранители, а глава района Анатолий Попов докладывает о ситуации.

«Угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа сохраняется», - подчеркнул Артамонов.

До этого Ранее

Беспилотники
11 апреля 2024, 01:33
Крупный пожар разгорелся в производственном здании в Удмуртии
Пресс-служба МЧС
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Спасатели локализовали крупный пожар площадью 1000 квадратных метров в здании по производству пакетов в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание складского здания произошло в Ижевске.

«Предварительно, 36 человек эвакуировались самостоятельно. По данным администрации, еще один человек может быть внутри», - уточнило министерство.

В пресс-службе также добавили, что спасатели не допустили распространения огня на соседние здания. К тушению пожара привлекли более 80 человек, а также 27 единиц техники.

Ранее пожар произошел в частном доме в Челябинской области. Площадь возгорания достигла 84 квадратных метров, погибли два человека - мужчина и женщина.

В Пермском крае пожар в многоквартирном доме в селе Усть-Качка унес жизнь одного человека. При этом 15 жильцов самостоятельно эвакуировались из горящего дома.

Пожары
11 апреля 2024, 00:41
В прокуратуре заявили, что полностью контролируют паводковую ситуацию в Новосибирской области
Прокуратура Новосибирской области
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В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности с 5 апреля, причем круглосуточный мониторинг за развитием паводковой ситуации осуществляет региональная прокуратура. Заявление об этом сделала старший помощник прокурора Новосибирской области Дарья Манилова.

В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности с 5 апреля, причем круглосуточный мониторинг за развитием паводковой ситуации осуществляет региональная прокуратура.

Заявление об этом сделала старший помощник прокурора Новосибирской области Дарья Манилова.

«В настоящее время угрозы массового подтопления жилых домов граждан нет. Вместе с тем правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы не теряют бдительности», - подчеркнула она.

По ее словам, надзорное ведомство следит за тем, как областное правительство, Главное управление МЧС России в регионе, главы муниципальных образований (МО), а также областная и муниципальные аварийно-спасательные службы принимают меры по предупреждению и ликвидации последствий наводнения.

Манилова добавила, что прокуроры также проверяют пункты временного размещения граждан и готовность спецсредств и техники. После таких проверок главам МО уже внесли шесть представлений и объявили 50 предостережений.

Ранее власти Казахстана заявили, что сброс из местных водохранилищ в реку Тобол никак не повлиял на паводковую ситуацию в приграничных регионах России.

Наводнения Прокуратура РФ МЧС РФ Россия Сибирь

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