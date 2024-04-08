Вода поднялась до крыш. Пострадавший от наводнения Орск сняли на видео

«Мы эвакуировались самостоятельно в другой район Орска. Сейчас город разделен на две части и обе топит», - поделилась она.

В МЧС ранее заявили о продолжающейся круглосуточно спасательной операции. В ночь на понедельник, 8 апреля, сотрудники ведомства эвакуировали более 50 человек. Четыре человека скончались.

По данным властей Оренбургской области, уровень воды на реке Урал в Орске чуть снизился. Сейчас он находится на отметке в 963 сантиметра.

В общей сложности паводок затронул 27 муниципалитетов Оренбургской области. Спасатели эвакуировали более четырех тысяч человек, в том числе 885 детей. Ситуация с разливом воды продолжает ухудшаться.