Вода из реки Ишим подошла ко всем казанским селам в зоне паводка

«Вода подошла ко всем населенным пунктам, которые находятся в зоне подтопления по течению реки Ишим, и движется в Ишимский район. По всему району подтоплено 93 домовладения», - указала она.

По ее словам, в Огнево воду удерживает насыпь. Специалисты продолжат укреплять ее. Накануне в деревне Большие Ярки местные жители укладывали мешки на участках, чтобы остановить течение.

По данным на утро пятницы, 19 апреля, уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка Казанского района зафиксировали на отметке 884 сантиметра. За сутки он упал на семь сантиметров. Критическим считается уровень в 800 сантиметров.

Накануне в информцентре правительства Тюменской области сообщили о формировании запаса воды на девять дней в населенных пунктах, наиболее подверженных паводку. Повышенным спросом среди местных жителей пользуются пятилитровые тары.