29 сентября 2024, 23:17

Во Внукове самолет заглох перед взлетом

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполняющий рейс Москва — Тюмень, заглох во Внукове во время рулежки к взлетной полосе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполняющий рейс Москва - Тюмень, заглох во Внукове во время рулежки к взлетной полосе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Самолеты Аэропорт Внуково Москва
29 сентября 2024, 22:46
Внук случайно заковал бабушку в наручники в Ульяновске
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Ульяновске внук играл с бабушкой и случайно заковал ее в наручники покойного дедушки. Пришлось обращаться за помощь к спасателям, сообщило в Telegram-канале МБУ «Управление гражданской защиты».

«В Засвияжском районе, на улице Ефремова, внук во время игры застегнул наручник покойного деда на руке бабушки», - отметили в сообщении.

Прибывшим на место спасателям пришлось распиливать наручники, чтобы освободить руку пожилой женщины. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний внук закрыл бабушку на балконе 11-го этажа. Пенсионерку спас сотрудник управляющей компании. Он добрался до женщины через балкон соседей. Закрытую дверь мужчина вскрыл отверткой.

Спасатели Дети Женщины Екатеринбург
29 сентября 2024, 22:27
В попавшем в ДТП на Кубани автобусе ехали гандбольские болельщики
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В попавшем в ДТП под Краснодаром автобусе ехали болельщики гандбольного клуба «Виктор». Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Да, предварительно», - сказал он.

По данным МВД, водитель грузовика мог выехать на встречную полосу, что и привело к столкновению с пассажирским автобусом. В результате ДТП травмы получили 25 человек, среди которых трое детей. Оперштаб Краснодарского края заявил о госпитализации девяти человек. Также сообщалось о гибели водителя большегруза.

Авария произошла вечером 29 сентября на 16-м километре трассы Темрюк - Краснодар-граница Ставропольского края. После столкновения возник пожар площадью 35 квадратных метров.

Пожары Грузовики Краснодар ДТП Автобусы Водители Краснодарский край
29 сентября 2024, 22:09
Москвич перепутал собиравшую веточки женщину с закладчицей
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Москве мужчина пытался задержать девушку, которая искала под его окном ветки. Оказалось, что они ей были нужны для поделки в детский сад, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, москвич предположил, что девушка пытается найти тайник-закладку с наркотическими веществами. Когда мужчина решил ее задержать, она объяснила, что ищет ветки для поделки ребенку в детский сад. В итоге конфликт разрешился без вмешательства полицейских.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали трех девушек по подозрению в торговле наркотиками. Они организовали интернет-магазин, где у каждой из них были свои роли. Одна была администратором сайта, другая делала закладки, а третья встречалась с покупателями. Петербурженок арестовали.

Наркотики Мужчины Москва
29 сентября 2024, 21:46
Стало известно состояние попавших в ДТП на Кубани детей
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Пострадавших при столкновении грузовика с рейсовым автобусом в Краснодарском крае доставили в больницы. Среди них трое детей. Они получили травмы средней степени тяжести, сообщил оперштаб региона.

«Шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести - в детскую краевую больницу», - сообщили власти.

К месту аварии съехались 12 бригад скорой помощи. Людям с травмами, не требующими госпитализации, медики помогут на месте.

Авария произошла в окрестностях станицы Старокорсунской.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что по предварительной версии, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Произошел пожар площадью 35 квадратных метров , огонь полностью ликвидировали. Погиб водитель большегруза, его коллега получил травмы.

Дети ДТП Краснодарский край

Новости по теме