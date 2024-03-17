Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения в работе утром 17 марта

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Силы противовоздушной обороны отразили в городском округе Домодедово атаку беспилотника, который следовал по направлению к Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - уточнил он.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

В Минобороны также опубликовали данные об уничтоженном БПЛА самолетного типа над территорией Московской области. По информации ведомства, попытку противника совершить террористическую атаку дежурные средства ПВО пресекли в 10:15.

Ранее в министерстве сообщали об уничтожении 35 беспилотников в течение минувшей ночи и утра 17 марта. Четыре из них ликвидировали над территорией Подмосковья.