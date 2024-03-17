17 марта 2024, 10:55

Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения в работе утром 17 марта

РИА «Новости»
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Утром 17 марта в работе аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:39 17 марта на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения», - указал он.

Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов. Это главный приоритет, заключил представитель Росавиации.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в городском округе Домодедово. В Минобороны уточнили, что дрон сбили дежурные силы ПВО около 10:15.

Кроме того, минувшей ночью и утром 17 марта ведомство опубликовало данные о 35 уничтоженных БПЛА над несколькими регионами России, четыре из них сбили над Подмосковьем (данные на 07:07).

Авиация
17 марта 2024, 11:03
Трактор насмерть задавил мужчину на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В Останкинском районе Москвы трактор откатился назад и зажал у ворот мужчину, сообщил источник «360». По предварительным данным, он погиб.

ДТП произошло на Прудовом проезде возле дома № 10. Мужчина, попавший под колеса трактора, потерял сознание.

«Предварительно, погиб», - отметил собеседник «360».

На место ЧП выехали полиция и скорая помощь. Официально данные о произошедшем не подтверждали.

ДТП Москва
17 марта 2024, 10:28
Атаку летевшего к Москве беспилотника отразили в Домодедове
РИА «Новости»
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Силы противовоздушной обороны отразили в городском округе Домодедово атаку беспилотника, который следовал по направлению к Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - уточнил он.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

В Минобороны также опубликовали данные об уничтоженном БПЛА самолетного типа над территорией Московской области. По информации ведомства, попытку противника совершить террористическую атаку дежурные средства ПВО пресекли в 10:15.

Ранее в министерстве сообщали об уничтожении 35 беспилотников в течение минувшей ночи и утра 17 марта. Четыре из них ликвидировали над территорией Подмосковья.

Беспилотники Москва
17 марта 2024, 08:07
Разрушений при ликвидации БПЛА в Орловской области не зафиксировали
РИА «Новости»
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Над территорией Орловской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, разрушений нет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Силы ПВО минувшей ночью отразили очередную атаку беспилотника самолетного типа в небе над Орловской областью. По предварительной информации, для гражданских объектов обошлось без последствий. Держу на контроле оперативную остановку», - написал он.

Беспилотники
17 марта 2024, 03:33
Жители Краснодарского края услышали взрывы
Unsplash
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Звуки взрывов раздались в городе Славянск-на-Кубани на юге Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, не исключается версия атаки беспилотников. На одном из местных заводов произошел пожар.

Согласно неподтвержденной информации, пострадал один работник завода. На место работают сотрудники скорой помощи и оперативные службы. Официального комментария пока не поступало.

Вечером 16 марта российские военные ликвидировали в Калужской области три БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Взрывы

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