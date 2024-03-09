Внезапно скончавшегося бодибилдера кремировали в Екатеринбурге

«Возможно, у Дмитрия было какое-то заболевание, о котором он не знал, и протекало оно бессимптомно. От нагрузок и стресса перед соревнованиями не выдержало сердце», - уточнила она.

Родственница также отметила, что Дмитрия кремировали. На его похороны собрались почти 100 человек, включая близких, друзей и его первого тренера.

Она добавила, что 3 марта у 28-летнего спортсмена наступила внезапная сердечная смерть. В крови брата не обнаружили запрещенных веществ.

Перед смертью Кимак принял участие в крупных соревнованиях. Спортсмен завоевал кубок на состязаниях в ЦК «Урал» 1 марта.