Внедорожник провалился под лед в Иркутской области. Пассажирка погибла
В Иркутской области автомобиль Nissan X-Trail провалился под лед недалеко от поселка Сарма на Байкале, женщина-пассажир утонула. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Ведомство сообщило, что водитель внедорожника ехал на льду озера, игнорируя запрещающие знаки.
«В трех километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул. Мужчине удалось выбраться, а вот его пассажирке - женщине 1972 года рождения - нет», - уточнили в МЧС.
Толщина льда в месте происшествия не превышала 10 сантиметров, а глубина составляла четыре метра. На место прибыли спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
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