Внедорожник провалился под лед в Иркутской области. Пассажирка погибла

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Ведомство сообщило, что водитель внедорожника ехал на льду озера, игнорируя запрещающие знаки.

«В трех километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул. Мужчине удалось выбраться, а вот его пассажирке - женщине 1972 года рождения - нет», - уточнили в МЧС.

Толщина льда в месте происшествия не превышала 10 сантиметров, а глубина составляла четыре метра. На место прибыли спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее в Казани полицейские задержали в подростка , протащившего на автомобиле инспектора ГИБДД.

Еще одно происшествие в том же городе - 15-летняя школьница попала в больницу с различными травмами в результате ДТП с иномаркой.