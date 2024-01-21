21 января 2024, 13:59

Внедорожник прокатил паровозиком больше десятка человек на тюбингах в Подмосковье

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Полицейские Московской области проведут проверку после публикации в Сети видеоролика, на котором автомобиль прокатил на сцепке больше 10 тюбингов с людьми. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На опубликованных кадрах видно, как водитель вез за собой группу людей на тюбингах, привязанных на общую сцепку.

Волк отметила, что водитель подверг их здоровье и жизнь серьезной опасности.

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности владельца транспортного средства. Его действиям дадут правовую оценку в соответствии с действующим законодательством», - написала она.

Подобная ситуация произошла на Кубани: молодые люди прицепили ледянки к машине и устроили катание прямо на трассе. Водителя оштрафовали на тысячу рублей.

В ноябре 2022 года катание на тюбинге за машиной закончилось плачевно для 16-летнего подростка из Бийска. Он врезался в припаркованный автомобиль и скончался на месте.

Мытищи МВД РФ Машины Водители
21 января 2024, 14:03
«Новатэк» назвал причину пожара на терминале в Усть-Луге
РИА «Новости»
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Российская компания «Новатэк», занимающаяся добычей газа, назвала предварительную причину пожара на терминале в Усть-Луге. Возгорание, начавшееся в ночь на 21 января, произошло из-за внешнего воздействия, сообщила пресс-служба предприятия.

Пожар вспыхнул на угольном терминале , спасатели эвакуировали всех сотрудников. В ЧП никто не пострадал.

Для ликвидации последствий организовали оперативный штаб. Специалисты «Новатэк», а также службы МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.

Перед пожаром на терминале были слышны два взрыва. Экстренные службы установят точную причину происшествия.

«Новатэк» подпал под западные санкции. В ноябре компания предупредила иностранных партнеров о форс-мажорных обстоятельствах по будущим поставкам сжиженного газа по проекту «Арктик СПГ 2».

Пожары Россия
21 января 2024, 13:51
Одна из погибших при крушении Falcon 10 долгое время была на ИВЛ
Global Look Press
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Одна из погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане — россиянка Анна Е. — долгое время находилась на аппарате ИВЛ. Она сильно заболела в Таиланде, затем семья решила перевезти женщину домой. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал ее сын.

Одна из погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане - россиянка Анна Е. - долгое время находилась на аппарате ИВЛ. Она сильно заболела в Таиланде, затем семья решила перевезти женщину домой. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал ее сын.

«Прилетели в Таиланд - заболела, поняли, что там смысла лежать нет, решили привезти в Россию», - пояснил мужчина.

По его словам, раньше эвакуацию провести не смогли из-за новогодних праздников.

Источник издания уточнил, что женщине стало плохо по прибытии в Таиланд, ее госпитализировали. Состояние было очень тяжелым. Более того, по его данным, у пациентки начали отказывать печень и почки. Врачи диагностировали септический шок.

По предварительной информации, у женщины была аллергия на обезболивающее «Найз». В Боткинской больнице Москвы были готовы принять пациентку уже 20 января.

«Известия» ранее опубликовали список людей, которые находились на борту Falcon 10. По данным источника, среди них был и супруг Анны Е. - предприниматель Анатолий Е.

Авиация Россия
21 января 2024, 13:18
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
РИА «Новости»
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Сигналы воздушной тревоги сработали в Севастополе. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Telegram-канал «ЧП / Севастополь» сообщил, что, по предварительным данным, система противовоздушной обороны сработала в Геническом районе Крыма.

Он подчеркнул, что появившийся дым в районе Севастопольской бухты связан с использованием табельных средств маскировки.

Кроме объявленной в Севастополе воздушной тревоги, движение транспорта временно перекрыли на Крымском мосту. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала о работе переправы.

Водителей и пассажиров призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Последние крупные удары по Севастополю украинские боевики наносили во время новогодних каникул. Минобороны сообщало о перехваченных над акваторией Черного моря украинских противокорабельных ракет «Нептун».

Атаки на Крым начались 4 января, когда ВСУ сначала сбросили на полуостров 10 управляемых авиационных снарядов и выпустили в сторону Севастополя противокорабельный снаряд. В остальные два дня число перехваченных ракет «Нептун» выросло до семи.

Крымский мост Севастополь
21 января 2024, 12:49
Стал известен список погибших при крушении частного самолета в Афганистане
Global Look Press
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Стал известен список имен пассажиров и членов экипажа на самолете Falcon 10, который разбился в Афганистане. Его опубликовали «Известия».

По информации источника, в экипаж самолета входили Павел П., Игорь С., Аркадий Г. и Дмитрий Б. В числе пассажиров находились Анатолий Е. и Анна Е.

О крушении частного самолета стало известно в воскресенье утром. Борт выполнял полет по маршруту Гая - Ташкент - Жуковский. В субботу, 20 января, диспетчеры зафиксировали отклонение Falcon 10 от курса, после чего он пропал с радаров.

СМИ сообщали, что двое погибших на борту являются гражданами России. Предварительной причиной ЧП назвали отказ обоих двигателей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье нарушении правил безопасности.

По данным РИА «Новости» упавший самолет выполнял эвакуационный медицинский рейс в Москву из Паттайи.

Афганистан Самолеты

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