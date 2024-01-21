Внедорожник прокатил паровозиком больше десятка человек на тюбингах в Подмосковье

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На опубликованных кадрах видно, как водитель вез за собой группу людей на тюбингах, привязанных на общую сцепку.

Волк отметила, что водитель подверг их здоровье и жизнь серьезной опасности.

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности владельца транспортного средства. Его действиям дадут правовую оценку в соответствии с действующим законодательством», - написала она.

Подобная ситуация произошла на Кубани: молодые люди прицепили ледянки к машине и устроили катание прямо на трассе. Водителя оштрафовали на тысячу рублей.

В ноябре 2022 года катание на тюбинге за машиной закончилось плачевно для 16-летнего подростка из Бийска. Он врезался в припаркованный автомобиль и скончался на месте.