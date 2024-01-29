29 января 2024, 08:17

Внедорожник покалечил охранника у посольства России в Сеуле

Unsplash
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У здания посольства России в Южной Корее произошла авария. Машина врезалась в пост охраны, пострадал один человек. ДТП не сказалось на работе дипломатов, сообщили «Известиям» в учреждении.

Представитель посольства подтвердил, что вечером 28 января в Сеуле машина врезалась в пост охраны резиденции. Пострадал сотрудник правоохранительных органов.

«[Наезд машины] произошел на корейской территории, не оказал негативного влияния на работу российского дипломатического представительства и не создал угрозы безопасности его сотрудников», - сообщило посольство.

Дежурного полицейского госпитализировали с серьезными травмами шеи и плеч, сообщило агентство Yonhap. Началось расследование. По предварительной информации, водитель внедорожника в момент аварии находился в трезвом состоянии.

В 2022 году автомобиль протаранил ворота посольства России в Румынии , после чего водитель совершил суицид. По одной из версий, он страдал психическим заболеванием.

Дипломатия ДТП Россия Южная Корея
29 января 2024, 06:30
Жильцы квартиры в Ясенево пытались спастись от пожара через окно
РИА «Новости»
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В Ясенево на юго-западе Москвы произошел пожар. Четыре человека пострадали при возгорании в квартире девятиэтажного дома. Один из них спасся через окно, сообщил источник «360».

Экстренные службы приняли вызов на Литовский бульвар около трех часов ночи. На подоконнике трехкомнатной квартиры на втором этаже сидели люди и просили о помощи, из окна шел густой черный дым. Заявители предупредили, что внутри могли находиться дети, так как там жила многодетная семья.

Один человек спасся через окно до приезда пожарных, еще одного спустили по трехколенной лестнице. Войдя в квартиру спасатели обнаружили сильное задымление и двух пострадавших в тяжелом состоянии. Горели личные вещи и мебель в коридоре на площади двух квадратных метров. В 03:14 ликвидировали открытый огонь.

В Театре сатиры 28 января загорелась крыша. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В интернете показали последствия пожара.

Пожары Москва
29 января 2024, 01:00
Более 40 человек задержали в Стамбуле после нападения на церковь, среди них есть гражданин РФ
Freepik
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В Стамбуле правоохранители задержали 47 человек в связи с нападением на церковь. Среди них есть граждане Таджикистана и России, вероятно, члены группировки ИГ*, сообщило РИА «Новости».

«Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам (в связи с нападением - ред.)», - сказал он.

Как заявил глава МВД Турции Али Ерликая, двое подозреваемых в совершении вооруженного нападения на католическую церковь - иностранцы. Один гражданин Таджикистана, другой - России.

В ходе нападения умер один турок. Как отметили местные журналисты, ответственности за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

* - признано террористическим и запрещено в РФ

Россия Стамбул
29 января 2024, 00:53
Школьница из Смоленской области покончила с собой в лесу
Freepik
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Школьница в Смоленской области свела счеты с жизнью. Об этом сообщило издание Readovka67.

В материале сказано, что тело 14-летней девочки обнаружили в лесу. Следственный комитет уже начал проверку по факту случившегося.

Как заявили одноклассники умершей, она раньше говорила, что хочет совершить самоубийство, предположительно, из-за трудностей внутри семьи. Таким образом ребенок хотел обратить на себя внимание матери. На учете в надзорных органах семья не стояла.

Ранее школьница из города Бирска в Башкортостане после возвращения со школы покончила с собой и оставила 10 предсмертных писем. Она написала послания для матери, отца, бабушки, дяди и некоторых одноклассников. В них девочка попросила простить ее и ни в чем не винить.

Дети
29 января 2024, 00:23
Молодой человек упал замертво на глазах прохожих в центре Твери
Pixabay
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Молодой 20-летний парень на глазах у прохожих внезапно упал и умер. ЧП произошло в центре Твери, об этом изданию «Аргументы и Факты» сообщил очевидец.

Молодой 20-летний парень на глазах у прохожих внезапно упал и умер. ЧП произошло в центре Твери, об этом изданию « Аргументы и Факты» сообщил очевидец.

Юноша шел по центру Тверского проспекта, когда внезапно упал. Очевидцы происшествия вызвали скорую, которая по приезду констатировала смерть.

Предварительно, погибший был гражданином Узбекистана. Обстоятельства внезапной смерти установят эксперты.

Узбекистан

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