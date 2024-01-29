Внедорожник покалечил охранника у посольства России в Сеуле

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Представитель посольства подтвердил, что вечером 28 января в Сеуле машина врезалась в пост охраны резиденции. Пострадал сотрудник правоохранительных органов.

«[Наезд машины] произошел на корейской территории, не оказал негативного влияния на работу российского дипломатического представительства и не создал угрозы безопасности его сотрудников», - сообщило посольство.

Дежурного полицейского госпитализировали с серьезными травмами шеи и плеч, сообщило агентство Yonhap. Началось расследование. По предварительной информации, водитель внедорожника в момент аварии находился в трезвом состоянии.

В 2022 году автомобиль протаранил ворота посольства России в Румынии , после чего водитель совершил суицид. По одной из версий, он страдал психическим заболеванием.