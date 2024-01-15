15 января 2024, 09:31

Внедорожник криминального авторитета попал в ДТП в центре Екатеринбурга

РИА «Новости»
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Внедорожник Mercedes-Benz G-класса с «блатными» номерами, попавший в аварию в Екатеринбурге в ночь на 13 января, зарегистрирован на супругу местного криминального авторитета Марселя Гасанова, сообщил E1. По данным издания, обычно он ездит на этой машине сам.

Авария произошла в центре города. Водитель за рулем внедорожника проехал на красный сигнал светофора, после чего в иномарку врезалась Kia.

Очевидцы указали, что в ночь ДТП за рулем «Гелендвагена» был мужчина. После случившегося он вышел из салона машины и сбежал. До аварии водителя авто видели в стриптиз-баре, указал источник E1.

Марсель Гасанов долгое время проживает в Екатеринбурге. В сфере его бизнес-интересов, по информации издания, находятся полулегальные парковки и обналичивание средств.

В поле зрения СМИ Гасанов впервые попал как один из участников и организаторов сходки криминальных авторитетов на улице Юмашева, напомнил E1.

Урал ДТП Екатеринбург
15 января 2024, 10:23
Работников шахты в Коми вывели на поверхность после прорыва грунтовых вод
РИА «Новости»
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Работников шахты «Заполярная», которую подтопило из-за прорыва подземных вод 15 января, вывели на поверхность. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Воркутауголь» в своем Telegram-канале.

«Работники шахты „Заполярная“ выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены», - указали представители компании.

По данным пресс-службы, грунтовые воды прорвало в шахте в 04:28. В момент происшествия в забое находились три человека.

Одного пострадавшего госпитализировали с легкими травмами, еще один горняк травм не получил. Он смог самостоятельно выбраться на поверхность.

Третий шахтер скончался.

На предприятии создали специальную комиссию, чтобы выяснить причины происшествия.

В главке МЧС по Республике Коми сообщили, что ЧП в шахте случилось на глубине 600 метров. В момент прорыва в шахте работали 60 человек, трое из них находились на аварийном участке.

Шахты Работа
15 января 2024, 09:05
Вандалы сожгли венок в Вечном огне на Кубани
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы проверяют акт вандализма со стороны неизвестных, в результате которого сожгли траурный венок в Вечном огне в Тимашевске. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации почетного караула города Тимашевска, вандалы сожгли венок в ночь на 14 января. На следующий день курсантам почетного караула пришлось соскребать пластик со звезды мемориала.

В Сети появились публикации, в которых местные жители сообщили о противоправных действиях, пояснили в краевом ГУ МВД. Обращений по этому вопросу не было, однако полиция все равно подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего.

Ранее случай осквернения Вечного огня произошел в Кургане. Женщина залила огонь на мемориале водой из бутылки. В Пскове школьники попытались потушить Вечный огонь снегом.

Полиция Вандализм
15 января 2024, 09:05
Пропавшего в Иркутской области рыбака спустя две недели нашли живым в непроходимой местности
РИА «Новости»
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В Иркутской области отыскали мужчину, который 1 января уехал на снегоходе на рыбалку и перестал выходить на связь. Он застрял в непроходимой местности и жил у охотника, сообщило Главное управление МЧС России по Иркутской области.

Житель Приангарья уехал на рыбалку в первый день нового года, спасателей подключили к розыску 12 января. Мужчина уехал на снегоходе из поселка Венгерка вверх по течению реки Туманшет к устью реки Тегур, чтобы порыбачить. С тех пор он ни разу не выходил на связь.

В Тайшетском районе выпало много снега, погодные условия мешали поискам. Рыбак мог находиться в 100 километрах от поселка, это расстояние две группы спасателей преодолели за два дня. Только один снегоход, приспособленный к езде по высоким сугробам и непроходимой местности, смог проехать к дому охотника в шести километрах от устья реки Тегур, где укрывался рыбак. Мужчину вместе с техникой эвакуировали из леса в населенный пункт.

В Челябинской области тело рыбака нашли спустя год после исчезновения. Рядом с мужчиной лежали снасти и рюкзак с личными вещами.

Иркутская область МЧС РФ Рыбалка
15 января 2024, 08:51
Горняк погиб после прорыва грунтовых вод в шахте в Воркуте
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На шахте «Заполярная» АО «Воркутауголь» произошло частичное затопление из-за прорыва грунтовых вод, погиб один работник. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Республике Коми.

В ведомстве отметили, что ЧП случилось на глубине 600 метров утром в понедельник.

«Из-за прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление. В шахте работала смена из 60 человек, из которых три человека трудились на аварийном участке. Пострадал один работник, еще один погиб, начались поиски», - заявили в МЧС.

Пострадавшего с ушибами и переломом доставили в больницу.

На место выехала медицинская бригада и подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части.

В декабре на руднике в Якутии произошел выброс метана, жертвами происшествия стали три человека , еще двое пострадали. Также ранее при обрушении породы на разработке месторождения в Забайкальском крае погиб шахтер.

Шахты Обрушения

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