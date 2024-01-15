Внедорожник криминального авторитета попал в ДТП в центре Екатеринбурга

Авария произошла в центре города. Водитель за рулем внедорожника проехал на красный сигнал светофора, после чего в иномарку врезалась Kia.

Очевидцы указали, что в ночь ДТП за рулем «Гелендвагена» был мужчина. После случившегося он вышел из салона машины и сбежал. До аварии водителя авто видели в стриптиз-баре, указал источник E1.

Марсель Гасанов долгое время проживает в Екатеринбурге. В сфере его бизнес-интересов, по информации издания, находятся полулегальные парковки и обналичивание средств.

В поле зрения СМИ Гасанов впервые попал как один из участников и организаторов сходки криминальных авторитетов на улице Юмашева, напомнил E1.