Вместо остановки набирали скорость. Кемеровчанка — об аварии с трамваями

Женщина в момент аварии находилась в зеленом трамвае. Транспортное средство набирало скорость, и, по словам собеседницы 360.ru, у него отказали тормоза.

Она рассказала, что обычно трамваи перед первым поворотом притормаживают, затем срабатывает тормозная система и происходит характерный щелчок. Однако на этот раз его не было.

«Щелчок произошел, а остановки не было, и мы начали набирать скорость», - рассказала кемеровчанка.

У пассажирки сильно разбито лицо. Помимо этого, врачи выявили ушиб мягких тканей головы. По словам пострадавшей, в какой-то момент она упала на пол салона. Когда очнулась - сразу не поняла, что происходит. Главным в тот момент было желание скорее выбраться из трамвая, отметила она.

Другая пострадавшая после аварии была в шоковом состоянии, из-за чего отправилась на работу. Там женщине стало плохо, и она отпросилась домой.

«Приехала домой, мне стали звонить родственники. Сказали, что надо срочно ехать в больницу: травмы бывают разные. Поехала в травмпункт», - отметила она.

Оттуда женщину отправили в городскую больницу. Там медики обследовали пострадавшую и отправили на больничный.

«В аварии виноваты несколько человек. Трамваи должны проходить проверку. Всегда считала этот вид транспорта безопасным, больше боялась автобусов и машин», - подчеркнула кемеровчанка.

Утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали свыше 140 человек , в том числе 10 детей. Один мужчина скончался.

Сотрудники следственного комитета установили, что на рейс выпустили неисправный трамвай. В конечном итоге он столкнулся с другим транспортным средством.

Центральный районный суд Кемерова арестовал директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева сроком на два месяца.