Влетевшую в столб машину разорвало на части в Лефортове

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в спасательную службу 18 января в 16:47. На Московском скоростном диаметре в районе Лефортово машина врезалась в столб на высокой скорости.

От столкновения транспортное средство разорвало на части. Автомобиль загорелся, а через несколько минут взорвался. По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал. На месте работают спасатели.

Две полосы движения в сторону шоссе Энтузиастов перекрыли.

Ранее пять человек пострадали при падении машины в реку на юге столицы. В Москву-реку на Нагатинской набережной рухнул внедорожник Chevrolet Tahoe. Водителя и пассажиров достали из воды спасатели на катере. Автомобиль удалось поднять при помощи крана.