01 февраля 2024, 08:56

Власти Воронежской области подтвердили уничтожение двух БПЛА

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На юге Воронежской области военные перехватили два беспилотника самолетного типа. Информация о повреждениях на земле не поступала, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Беспилотники
01 февраля 2024, 09:57
Убийство бойца Мутаева в Махачкале записала уличная камера
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Бойца Fight Nights Магомедрасула Мутаева расстреляли возле подъезда дома, расположенного на Гапцахской в Махачкале. Преступление попало на уличные камеры.

Накануне вечером неизвестный произвел несколько выстрелов в 21-летнего Мутаева, который возвращался домой с тренировки. Судя по кадрам, появившимся в Сети, нападавший был один.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Глава ведомства поставил его расследование на личный контроль и поручил представить доклад.

В конце января в Челябинске неизвестный совершил нападение на чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого. Злоумышленник выпустил в спортсмена 20 пуль, когда тот был на ночной пробежке. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Спортсмены Уголовное дело Убийства
01 февраля 2024, 09:24
Бойца Fight Nights Мутаева расстреляли в Махачкале
РИА «Новости»
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Боец смешанных единоборств Fight Nights Магомедрасул Мутаев в среду, 31 января, погиб возле дома на улице Гапцахской в Махачкале. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Убийство произошло накануне вечером около 22:30. Мутаев возвращался с тренировки в школе отца Хабиба Нурмагомедова. Неизвестные подкараулили 21-летнего спортсмена возле подъезда и расстреляли.

Пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале сообщила о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве и незаконном обороте оружия. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования.

Ранее в Воронежской области неизвестный расстрелял автомобиль владельца крупнейшей местной птицефабрики Геннадия Ширяева на трассе Курск - Саратов. Это произошло недалеко от его дома. В результате покушения предприниматель не пострадал.

Спортсмены Уголовное дело Убийства
01 февраля 2024, 07:57
Двухлетняя девочка погибла при пожаре в Новосибирской области
Пресс-служба Следственного комитета
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В городе Карасуке сгорел частный дом, погибла двухлетняя девочка. Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области сообщило в своем Telegram-канале о возбуждении уголовного дела.

Пожар произошел днем 31 января. На момент возгорания в доме находились четыре человека, после тушения спасатели нашли тело двухлетней девочки. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». Следователи изъяли с места пожара предметы и образцы веществ на экспертизу, которая покажет источник и причину возгорания.

Место происшествия показала прокуратура Новосибирской области. Надзорное ведомство взяло расследование на контроль.

В Екатеринбурге эвакуировали жителей многоэтажки на улице Большакова. Очевидец заявил, что незнакомцы подожгли покрышку у дверей двух квартир.

Уголовное дело Пожары Дети Следственный комитет России
01 февраля 2024, 07:39
Шесть украинских БПЛА нейтрализовали над Белгородской и Воронежской областями
РИА «Новости»
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Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую и Воронежскую область. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Около 06.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - указали в оборонном ведомстве.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской области. Еще два дрона нейтрализовали над территорией Воронежской области. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Также утром в четверг, 1 февраля, Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника ВСУ над Курской областью.

Уголовное дело Пожары Дети Следственный комитет России

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