Власти Воронежской области подтвердили уничтожение двух БПЛА

Бойца Fight Nights Магомедрасула Мутаева расстреляли возле подъезда дома, расположенного на Гапцахской в Махачкале. Преступление попало на уличные камеры.

Накануне вечером неизвестный произвел несколько выстрелов в 21-летнего Мутаева, который возвращался домой с тренировки. Судя по кадрам, появившимся в Сети, нападавший был один.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Глава ведомства поставил его расследование на личный контроль и поручил представить доклад.

В конце января в Челябинске неизвестный совершил нападение на чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого. Злоумышленник выпустил в спортсмена 20 пуль, когда тот был на ночной пробежке. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.