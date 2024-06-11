Власти Северной Осетии рассказали о последствиях крушения Су-34

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В Кировском районе Санкт-Петербурга погиб рабочий, который участвовал в прокладке тоннеля метро. Пресс-служба АО «Метрострой Северной Столицы» заявила РИА «Новости», что готова содействовать расследованию.

«Во время работ на шахте в Кировском районе произошел несчастный случай - погиб проходчик. <…> Обстоятельства трагедии уточняются», - заявил представитель компании.

На каком именно объекте умер рабочий, агентству не уточнили. «Метрострой Северной Столицы» пообещал содействовать расследованию и провести проверки на своих площадках.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части второй статьи 216 УК России «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу Санкт-Петербургу сообщила, что проходчик погиб 10 июня под колесами вагонеток, установленных на электровозе и сошедших с рельс в перегонном тоннеле на Кронштадской улице.

В Москве в парке на ВДНХ тоже произошел несчастный случай с рабочими. Возле фонтана «Дружба народов» обрушились строительные леса. Три человека получили травмы.

В Кировском районе Санкт-Петербурга погиб рабочий, который участвовал в прокладке тоннеля метро. Пресс-служба АО «Метрострой Северной Столицы» заявила РИА «Новости» , что готова содействовать расследованию.