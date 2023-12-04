Власти Севастополя оценили ущерб от шторма

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«По предварительным оценкам, ущерб оценили в 6,5 миллиарда рублей», - заявил он.

Развожаев отметил, что власти Севастополя уже заявили на федеральный уровень о сумме ущерба.

«Ждем доведения этих средств и дальнейшего механизма оценки. Компенсации выплатят как юридическим, так и физическим лицам, которые пострадали от ударов стихии», - подчеркнул губернатор.

Мощный средиземноморский циклон обрушился на Крым в конце ноября. Пострадали порядка 320 населенных пунктов , более полумиллиона человек остались без снабжения электричеством. В некоторых селах шквальный ветер повредил газопровод и повалил деревья, писал RT.

Глава региона Сергей Аксенов отмечал, что на полуострове в результате шторма пять человек погибли и еще 12 пострадали.