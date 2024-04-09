09 апреля 2024, 02:05

Власти Севастополя объяснили громкие звуки над городом

РИА «Новости»
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Громкие звуки, которые услышали жители Севастополя, оказались результатом работы системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки которые были слышно в городе - это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали», - уточнил он.

Развожаев призвал жителей не паниковать и доверять только официальной информации. По его словам, сейчас в городе все спокойно.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что севастопольцы услышали звуки, похожие на взрывы , со стороны Невского района и акватории. По предварительной информации, в городе сработали средства ПВО.

Несколько дней назад в городе отменили воздушную тревогу. Власти также объяснили появление дыма в районе Севастопольской бухты применением военными табельных средств маскировки.

Черное море Взрывы Севастополь
09 апреля 2024, 02:26
Пострадавшие от паводка в Орске семьи получат по 100 тысяч рублей
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По 100 тысяч рублей получат все члены семей, пострадавших от паводка в Орске. Это первоочередная поддержка, чтобы помочь оправиться от беды, сообщил глава города Василий Козупица в своем Telegram-канале.

Он отметил, что получил поручение от губернатора Дениса Паслера увеличить региональные выплаты в два раза.

«По 100 тысяч рублей получат все члены семьи. Более 200 орчан уже воспользовались этим правом. Продолжаем принимать заявления», - уточнил Козупица.

С 8 апреля волна паводка прошла по Уралу через Орск и к 17 апреля приблизится к Оренбургу. МЧС предупредило о риске подтопления Тюмени и населенных пунктах Курганской области. Жителей ряда российских регионов призвали вовремя эвакуироваться.

Наиболее острая ситуация с паводками наблюдается в Орске, где затопило 6987 домов. Ранее в городе частные дома ушли под воду по самую крышу.

Паводки
09 апреля 2024, 01:23
Жители Севастополя услышали звуки взрывов над городом
РИА «Новости»
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Севастопольцы сообщили о громких похожих на взрывы звуках, доносящихся со стороны Невского района и акватории. Об этом написал Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, средства ПВО отразили вражескую атаку. Официальной информации пока не поступало.

По данным Минобороны , система противовоздушной обороны уничтожила дрон Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде объявили ракетную опасность.

Взрывы Севастополь
09 апреля 2024, 00:57
В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном
РИА «Новости»
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Следственный комитет сообщил о задержании подростка, устроившего стрельбу у метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, группа подростков у станции метро «Черная речка» напала на 45-летнего мужчину и его 18-летнего сына. Очевидцы сообщили, что один из нападавших стрелял из пистолета.

«Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», - сообщили в следкоме.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления возбудить уголовное дело по поводу нападения подростков в Санкт-Петербурге и представить доклад о ходе следствия.

В марте группа петербургских школьников от 13 до 15 лет насмерть забила случайного прохожего , снимая свои действия на камеру. Нападавших задержали. Против двоих из них возбуждено уголовное дело, еще один не подлежит уголовной ответственности, так как не достиг 14-летнего возраста.

Драки Санкт-Петербург Уголовное дело Стрельба СК РФ Школьники Метро
08 апреля 2024, 22:52
Мошенники от имени Блиновской пытались нажиться на трагедии в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Аферисты попытались нажиться на трагедии в «Крокус Сити Холле». Они выдавали себя за «королеву марафонов» Елену Блиновскую, которая сейчас находится в СИЗО, и собирали деньги якобы на помощь пострадавшим при теракте. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, сообщение о сборе средств появилось в одной из групп Блиновской. Мошенники от имени блогерши призывали подписчиков помочь пострадавшим и родственникам жертв теракта. Некоторым из них аферисты даже звонили.

Необычную активность в группе заметили адвокаты Блиновской и обратились в полицию. Правоохранительные органы начали проверку и поиск злоумышленников.

Ранее эксперт по безопасности Александр Власов рассказал, что аферисты начали использовать тему теракта в «Крокусе» для обмана россиян. Они организуют сборы якобы для помощи пострадавшим, а деньги присваивают себе. По оценкам эксперта, таким образом они уже обманули россиян на десятки миллионов рублей.

Адвокаты Мошенничество Деньги Задержание блогера Елены Блиновской Теракт в «Крокусе»

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