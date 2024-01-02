02 января 2024, 21:50

Власти села Петропавловка восстановили газ, тепло и свет после падения снаряда

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Электричество, подача воды и газа в воронежском селе, куда ранее попал боеприпас, восстановлены. Такой информацией поделился глава районной администрации Острогожского района Сергей Хорошилов в социальной сети «ВКонтакте».

Инфраструктура оказалась повреждена после аварийного схода снаряда. Боеприпас упал на территорию села Петропавловка. Представители администрации села и района, сотрудники оперативных служб проверили дома вблизи падения снаряда и оценили их состояние.

«На данный момент электро-, газо- и теплоснабжение в селе Петропавловка восстановлено. Люди размещены в пансионате „Коротоякский“, а также у родственников», - написал Хорошилов.

В результате падения снаряда пострадавших нет, сообщил сайт kp.ru.

Ранее в Белгороде обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Взрывотехники сразу приступили к работам по его обезвреживанию. Снаряд попал в частный дом, разрушив одну из стен и забор. Людей отвезли на безопасное расстояние.

Электричество Газ Самолеты Работа
02 января 2024, 22:54
Маршрутка с людьми опрокинулась в Новосибирске
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Пять человек получили травмы из-за ДТП в Новосибирске. Водитель не справился с управлением, и маршрутка с пассажирами опрокинулась, сообщило региональное отделение Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Авария случилась в 21:45 по местному времени (17:45 по московскому времени) в Октябрьском районе города. Водитель не справился с управлением маршрутки, из-за чего она перевернулась прямо на дороге.

Пять пассажиров получили травмы. Среди них одна несовершеннолетняя девушка, один мужчина и трое женщин. Все они находятся в больнице. Правоохранители изучают подробности аварии.

Несколькими днями ранее в Челябинске маршрутка столкнулась с трамваем. Оба транспорта двигались в одном направлении. Пострадавших нет, но полиция изучает обстоятельства аварии.

В Тюменской области два человека погибли в ДТП на трассе. Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Сильный удар отбросил «легковушку» в кювет. Водитель и пассажир не выжили, сообщило радио Sputmik.

Больницы ДТП Дороги Водители Полиция
02 января 2024, 22:29
Пьяный иностранец насмерть замерз в лесу после аварии под Петербургом
Freepik
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Тело гражданина одной из стран ближнего зарубежья обнаружили в Выборгском районе Ленобласти. По предварительной версии, мужчина умер от переохлаждения, сообщила «Фонтанка».

Вечером 1 января полицейские выехали к месту ДТП на трассе А-181 «Скандинавия». На 119-м километре иномарка протаранила ограждение. На месте аварии водителя легковушки не было.

Выяснилось, что иностранец бросил машину и убежал в лес без обуви. Его нашли мертвым глубокой ночью. Согласно неподтвержденным данным, мужчина совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мертвого мужчину нашли около магазина «Лион» в Закамске Пермского края. Причиной смерти стало переохлаждение.

В Петербурга перед судом предстанет водитель тонара, который устроил массовое ДТП на перекрестке Софийской улицы и проспекта Славы, сообщала газета «Петербургский дневник». В аварии пострадали 11 взрослых и двое детей.

Санкт-Петербург ДТП
02 января 2024, 22:12
Задержанных в новогоднюю ночь в Петербурге мигрантов выдворят из России
РИА «Новости»
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После массового задержания иностранцев в центре Санкт-Петербурга по подозрению в нарушении миграционного законодательства перед судом в минувший понедельник, 1 января, предстали 27 задержанных. Каждому из них выписали штраф и назначили самостоятельный или подконтрольный выезд за пределы России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В ведомстве подчеркнули, что еще двум иностранцам назначили только штрафы, еще двоих вывели из-под судебного производства из-за отсутствия состава преступления.

Судебное разбирательство не обошлось без прямого обмана подсудимого. Один из участников процесса заявил, что является студентом и он находится в России на законных основаниях. Но предъявленный студенческий билет оказался действительным до 31 декабря 2023 года, а в ходе дополнительных вопросов судьи выяснилось, что иностранца отчислили из вуза еще в 2020 году.

Как сообщило РИА «Новости» , во вторник, 2 января, районные суды Санкт-Петербурга продолжили разбирательства с нарушившими миграционное законодательство иностранцами. В результате они вынесли еще 13 приговоров о депортации мигрантов со штрафами.

Обеспечивающие порядок в центре Санкт-Петербурга сотрудники полиции в качестве профилактической меры задержали в новогоднюю ночь около трех тысяч иностранцев. После доставки в отдел выяснилось, что 600 человек находятся на территории России незаконно.

Санкт-Петербург Суд Мигранты Россия
02 января 2024, 22:04
Пассажир напал на экипаж самолета Москва — Минеральные Воды из-за коньяка
РИА «Новости»
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Пассажир рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж, когда получил отказ на просьбу продать ему алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Пассажир рейса Москва - Минеральные Воды напал на экипаж, когда получил отказ на просьбу продать ему алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Все случилось на борту самолета Airbus A330 авиакомпании Nordwind. Большую часть полета мужчина вел себя спокойно, однако на подлете к Грозному он стал требовать бутылку коньяка. Когда бортпроводник ему отказал, пассажир набросился на него с кулаками.

Во время конфликта он сломал руку бортпроводнику. После этого пилоты сообщили о нападении на экипаж и приняли решение посадить лайнер. В аэропорту Минеральных Вод напавшего встретили сотрудники полиции.

Ранее две россиянки задержали на 2,5 часа рейс, который собирался вылететь из Пхукета в Москву. Девушки пожаловались на духоту в салоне самолета, в котором было около 300 пассажиров. Другая женщина устроила скандал в самолете , летевшем из Москвы в Петербург.

Самолеты Москва

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