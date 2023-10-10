Власти Приамурья ввели режим повышенной готовности из-за роста числа жертв пожаров

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Режим повышенной готовности вступил в силу во вторник, 10 октября. По словам главы региона, в 2023 году смертельные травмы в результате пожаров получили больше людей, чем в предыдущем году. Среди жертв много детей.

«Чтобы „достучаться“ до людей, с сегодняшнего дня мы запускаем через систему громкоговорителей по всей области трижды в день оповещения, призывающие к осторожности», - указал Орлов.

Глава Амурской области подчеркнул, что в оповещении населения задействуют СМС-сообщения и специальное приложение МЧС. Кроме того, увеличится количество рейдов по частным домам для проверки систем отопления.

В заключение губернатор обратился к гражданам и призвал их быть крайне внимательными и осторожными.

Ранее в Приморье образовался крупный пожар в 12 тысяч «квадратов». ЧС произошло в цеху деревообрабатывающей фабрики в городе Лесозаводске. Пламя перекинулось на частную нежилую постройку. В тушении огня задействовали 75 человек и 24 единицы техники.

Кроме того, в селе Николаевка Бурейского округа загорелся частный дом. В результате ЧП погибла семья из трех человек , в том числе ребенок.

Прокуратура Амурской области начала проверку.