Власти пообещали оперативно ликвидировать последствия ЧП с подпорной стеной в Севастополе
Последствия обвала подпорной стены на проезжую часть в Севастополе должны устранить в течение 25 ноября. Сроки обозначил исполняющий обязанности вице-губернатора города Евгений Горлов, сообщило РИА «Новости».
Произошедшее Горлов назвал вопиющим случаем.
«Мы ночью были здесь, движение грунта было зафиксировано, к утру и произошел обвал. В течение двух часов мы произведем уборку», - подчеркнул он.
Стена обрушилась на проезжую часть утром 25 ноября. На аварийном участке ограничили движение. По факту случившегося начала проверку прокуратура.
Горлов добавил, что после устранения последствий и демонтажа опасных участков стены специалисты проведут необходимые изыскания и затем приступят к строительно-монтажным работам по восстановлению обрушившейся конструкции.
В результате ЧП никто не пострадал, подчеркнул он. Власти уже расторгли контракт с подрядной организацией, которая делала геологические изыскания.