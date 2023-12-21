«По информации сопровождающих и оперативных служб соседнего региона, в ходе следования поезда скончался один из детей - 12-летняя девочка. Причины и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют профильные ведомства и правоохранительные органы», - заявил он.

Около 60 детей, по словам Романа Бусаргина, имеют признаки ОРВИ, у 15 из них анализ показал грипп А. Губернатор сообщил, все заболевшие в удовлетворительном состоянии, им оказали медицинскую помощь.

Дети возвращались организованной группой из лагеря, в пути у некоторых из них поднялась температура. В Балашове с поезда Тюмень - Адлер сняли 125 человек. На станции развернули мобильную лабораторию, осмотрели пассажиров и увезли вместе с сопровождающими в областную инфекционную больницу.

Из 125 снятых с поезда Тюмень - Адлер пассажиров 60 пожаловались на симптомы ОРВИ. Один ребенок умер, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.