Власти Орска призвали жителей Старого города эвакуироваться

«Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», - сказано в публикации.

Ниже разместили пост с информацией об автобусах. Транспортные средства ожидают жителей на пересечении улиц Карла Маркса и Первого Мая.

Как отметили в правительстве Оренбургской области, никто не пострадал при прорыве Дамбы в регионе. В пункты временного размещения из зоны подтопления эвакуировали примерно 100 человек, 40 из них - дети. Остальные люди уехали к родным.

По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, из-за повышения воды в реке Урал оказались подтопленными 300 домовладений и 750 дачных участков. Он назвал ситуацию критической и призвал жителей скорее покинуть дома.