06 апреля 2024, 04:26

Власти Орска призвали жителей Старого города эвакуироваться

Freepik
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Весь жилой сектор Старого города будет затоплен в ближайшее время. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города Орска.

«Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», - сказано в публикации.

Ниже разместили пост с информацией об автобусах. Транспортные средства ожидают жителей на пересечении улиц Карла Маркса и Первого Мая.

Как отметили в правительстве Оренбургской области, никто не пострадал при прорыве Дамбы в регионе. В пункты временного размещения из зоны подтопления эвакуировали примерно 100 человек, 40 из них - дети. Остальные люди уехали к родным.

По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, из-за повышения воды в реке Урал оказались подтопленными 300 домовладений и 750 дачных участков. Он назвал ситуацию критической и призвал жителей скорее покинуть дома.

Урал Автобусы Эвакуации Реки
06 апреля 2024, 03:50
Экипаж самолета Москва — Волгоград заметил НЛО при наборе высоты в Шереметьево
Pixabay
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Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Волгоград, при наборе высоты в аэропорту Шереметьево заметили неопознанный объект. О происшествии в небе сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Экипаж сообщил о шаре с серебристым оттенком без подвеса, который они наблюдали на высоте 10 650 метров. Самолет при этом находился на высоте 7300 метров. Это произошло 4 апреля в 15:03 по московскому времени. Самолет принадлежит авиакомпании Аэрофлот.

«Доклад экипажа о наблюдении шара с серебристым оттенком без подвеса на эшелоне 350 перед собой. Самолет A320, RA-73759, рейс AFL1186-IS», - уточнили авторы поста.

В декабре два американских плейнспоттера заметили неопознанный летающий объект рядом с самолетом президента США Джо Байдена. Таинственный объект был похож на светящийся шар.

Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Москва
06 апреля 2024, 02:58
Женщина в Ленобласти столкнула двух детей с платформы
РИА «Новости»
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Женщина в алкогольном опьянении столкнула под поезд двух девушек и ударила по лицу их спасителя. На правонарушительницу завели уголовное дело, сообщило в Telegram-канале Западное межрегиональное управление СК на транспорте.

Все произошло 16 марта на ж/д станции Саблино в Тосненском районе Ленинградской области. Подозреваемая толкнула под движущийся электропоезд двух несовершеннолетних девушек. Их спас стоявший рядом 17-летний парень.

Женщина начала ругаться с юношей, оскорблять его, а после ударила по лицу. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по двум статьям. Выяснилось, что фигурантка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Следователи выясняют причину агрессии и нападения на подростков.

В Москве ранее завершилось расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, напавшего на маленькую девочку в местном магазине. Согласно экспертизе, фигурант страдает психическим расстройством.

Уголовное дело Дети Женщины Поезда
06 апреля 2024, 02:52
Поставщика бронежилетов для Минобороны заподозрили в миллиардных махинациях
РИА «Новости»
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Поставщика бронежилетов для Министерства обороны арестовали в связи с подозрениями в махинациях на сумму в два миллиарда рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По данным источников издания в правоохранительных органах, индивидуальные средства защиты оказались не соответствующими условиям контракта, но их передали ведомству по указанной в документах цене.

Как уточнил ТАСС , ссылаясь на постановление суда, обвиняемого арестовали до 3 июня 2024 года. Сторона защиты просила о домашнем аресте, но суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Четырех преподавателей Военно-космической академии имени Можайского ранее отправили под домашний арест за создание фиктивных мест среди разработчиков опытно-конструкторских работ.

Уголовное дело Аресты
06 апреля 2024, 01:13
Люди не пострадали при прорыве дамбы в Орске
Пресс-служба МЧС
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Пострадавших при прорыве дамбы в Орске нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в правительстве Оренбургской области.

«На данный момент в Орске пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался», - рассказала власти региона.

В пункты временного размещения из зоны подтопления эвакуировали около 100 человек, из них 40 - несовершеннолетние. Остальные горожане уехали к родственникам.

В подтопленных районах отключили электроэнергию. Работы по восстановлению дамбы ведутся в оперативном режиме, сообщили в правительстве.

Очевидец показал кадры подтопления Старого города в Орске. Мужчина отметил, что дамбу пытаются засыпать, но она «обвалилась сильнее». На видео мощный поток воды затапливает территорию города.

Паводки Реки

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