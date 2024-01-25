Власти Оренбургской области назвали причину обрушения насосной станции в Новотроицке
Насосная станция в Новотроицке обрушилась из-за взрыва газового баллона. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области, передало РИА «Новости».
Насосная станция находится на улице Фрунзе. Взрыв произошел днем 25 января. Под завалами могут находиться около семи человек. Специалисты работают на месте ЧП. По предварительным данным, пострадали минимум трое и погиб один человек.
В Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте ЧП работают 77 человек и 25 единиц техники.
Прокуратура Оренбургской области начала расследование. Глава Новотроицка Денис Меньшиков предупредил местных жителей, что из-за ЧП не будут отключать водоснабжение.