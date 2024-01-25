Власти Оренбургской области назвали причину обрушения насосной станции в Новотроицке

Читайте нас в:

Насосная станция находится на улице Фрунзе. Взрыв произошел днем 25 января. Под завалами могут находиться около семи человек. Специалисты работают на месте ЧП. По предварительным данным, пострадали минимум трое и погиб один человек.

В Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте ЧП работают 77 человек и 25 единиц техники.

Прокуратура Оренбургской области начала расследование. Глава Новотроицка Денис Меньшиков предупредил местных жителей, что из-за ЧП не будут отключать водоснабжение.