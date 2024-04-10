10 апреля 2024, 19:31

Власти Оренбурга оценили масштабы нанесенного паводком ущерба

РИА «Новости»
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В результате паводка сильно пострадала инфраструктура Оренбурга. Об этом мэр города Сергей Салмин сообщил в своем Telegram-канале.

«Нам предстоит привести в порядок всю городскую инфраструктуру, которая сильно пострадала в результате паводка. Масштаб разрушений колоссальный», - написал он.

Салмин отметил, что сейчас в Оренбурге важно не допустить вспышек различных заболеваний. Поэтому после паводка по всему городу проведут дезинфекцию и дератизацию. Также предстоит большая работа по оценке ущерба, добавил градоначальник.

Весеннее половодье затопило окрестности Оренбурга. Вода уже добралась до частного сектора города. Местные жители рассказали «360», что многим пришлось покупать лодки, чтобы добраться до домов.

По данным МЧС, паводок в Оренбурге не станет таким же масштабным, как в Орске, но без серьезных последствий не обойдется.

Паводки Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 19:26
Стали известны подробности о жизни братьев-маугли в подвале высотки Петербурга
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Живущих в подвале высотки Петербурга трех мальчиков вместе с отцом бросила мать. Женщина уехала в другой город и перестала выходить на связь. Об этом «360» рассказал осведомленный источник.

По его словам, в подвал отец с детьми переселился полтора месяца назад.

«Он, видимо, хотел за ними ухаживать, но средств особо не было. Вещи все старые, поношенные», - поделился собеседник «360».

У мальчиков не было одежды по сезону, отдельных спальных мест и постельного белья. У их отца также не оказалось никаких документов на сыновей.

Социальные службы забрали детей и отправили в медицинское учреждение.

Там их навестила детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина. По ее словам, сейчас жизни и здоровью мальчиков ничто не угрожает.

«По итогам первого скрининга не выявили никаких заболеваний. Даже признаков ОРВИ нет. Дети развиты в соответствии со своим возрастом. Не скажу, что ухоженные, хотелось бы, чтобы дети выглядели лучше», - добавила уполномоченная.

К проверке подключились представители прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства установят причины, из-за которых малолетние жили в неподходящих для этого условиях. Отца несовершеннолетних ранее доставили в отдел полиции.

Санкт-Петербург Дети
10 апреля 2024, 19:07
Деревянный дом загорелся на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Пожар охватил 250 квадратных метров в двухэтажном деревянном доме и прилегающих к нему постройках в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

В социальных сетях очевидцы поделились кадрами горящего дома. Свидетели заявили, что пожар начался за жилым комплексом “Гранада”. Поднявшийся в небо черный дым виден практически во всем районе. Он уточнил, что владелец горящей недвижимости не исключил, что внутри могут находиться газовые баллоны. Для тушения огня на место прибыли пожарные.

Пожары Москва
10 апреля 2024, 18:29
Ситуация катастрофическая. Жители Оренбурга рассказали о последствиях разлива Урала
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Весеннее половодье затопило окрестности Оренбурга. Кроме того, вода пришла в частный сектор города. Об этом «360» рассказали местные жители населенного пункта. Они подчеркнули, что многим пришлось покупать лодки, чтобы добраться до домов в садовых товариществах, расположенных рядом с рекой Урал.

По словам одной из собеседниц, проживающей в частном доме под Оренбургом, поселки Дворянский и Нежинка подтопило.

«Утром мы были в поселке Дворянский, паводок дошел почти до домов. Спасатели объявили эвакуацию из домов, которые оказались в воде. В основном топит СНТ, что на южной стороне, они ближе к реке», - поделилась женщина.

Для передвижения по СНТ нужны лодки Другой житель Оренбурга, Сергей, у которого дом в СНТ «Яик», заявил, что ситуация катастрофическая. Мужчина добавил, что еще недавно мог ходить по территории товарищества в болотных сапогах, а сейчас нужна лодка.

«СНТ опустело. Ребята покупают моторные лодки, потому что вода поднимается. Даже окраина Оренбурга уже затоплена. Скейтпарк на набережной уплыл», - сказал он.

Сергей пожаловался, что председатель поселка 9 января начал окапывать подъезд к населенному пункту, чтобы остановить воду. Из-за этого жители СНТ «Яик» не могли добраться до своих участков, но из-за прихода воды все уже размыло, утверждает он.

Дочь Сергея Алеся пояснила, что из поселка 9 января вся вода стекает в СНТ «Яик».

«Обкопали, не согласовав с администрацией, никого не послушав. В итоге мы сегодня попасть туда не смогли. Теперь будем пытаться проплыть на лодке», - заметила она.

Алеся рассказала, что вода появилась и в самом Оренбурге. В городе звучат сирены, проходит эвакуация. По ее словам, подтопило набережную, затопило несколько районов, в том числе Дубки и Маяк.

От паводков пострадали дома вдов участников СВО, пенсионеров Жительница СНТ «Сельхозтехника» Екатерина заявила, что их товарищество полностью затопило. В поселке Южный Урал построили дамбу, чтобы преградить путь воде, но она все равно поступает. В итоге все оказалось в воде: где-то больше, а где-то - меньше, добавила собеседница.

«СНТ у нас жилые, очень много домов, в которых люди живут круглый год. У меня и моего ребенка прописка в СНТ. Здесь живут вдовы участников СВО, пенсионеры - больше 400 семей. Мы эвакуировались, когда вода начала прибывать. Наши вещи остались там, кое-что успели поднять на второй этаж, но он, скорее всего, тоже уйдет под воду», - поделилась Екатерина.

Сейчас женщина находится в Оренбурге, но следит за новостями из Сельхозтехники. Домашних животных эвакуировали из зоны затопления, а эвакуацией бездомных животных занимаются волонтеры, подытожила она.

Урал Эвакуации Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 17:47
Жертвами упавшего в карьер автобуса в Красноярском крае стали двое рабочих
Пресс-служба Следственного комитета
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Автобус «Нефаз» с рабочими перевернулся в карьере «Восточный» в Северо-Енисейском районе Красноярского края. От полученных травм на месте скончались два пассажира. Еще несколько рабочих получили серьезные травмы, сообщила пресс-служба краевого главка СК.

По данным следствия, рабочих на карьер доставляла компания-перевозчик. Водитель автобуса во время движения заехал на предохранительную берму. В результате транспортное средство перевернулось и упало с высоты в 10 метров.

От полученных травм на месте скончались двое мужчин в возрасте 22 и 52 лет. Еще несколько рабочих получили множественные травмы. Их доставили в местную больницу.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

Краевая прокуратура организовала проверку работы ответственных за обеспечение безопасности работ должностных лиц подрядной организации, которая работает на карьере. Ведомство взяло под контроль выплату компенсаций родным погибших и пострадавших.

В крупной аварии на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево в Ярославской области погибли семь пассажиров, сбитого поездом автобуса. Губернатор региона Михаил Евраев заявил, что шлагбаум перед пассажирским транспортом поднял пьяный диспетчер , который не заметил приближавшийся состав.

Прокуратура РФ ДТП СК РФ

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