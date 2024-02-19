Власти опровергли сведения о взрыве на заводе в Саратовской области

Прокуратура региона начала проверку по факту несчастного случая. Ведомство также отметило, что возгорание произошло «при проведении работ» на предприятии. Прокуроры не только выяснят, почему и при каких условиях случился пожар, но и оценят соблюдение законодательства об охране труда на этом объекте. Если на то будут основания, правоохранители примут меры реагирования.

Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы писали, что трое рабочих в Балакове пострадали в результате взрыва.

Информация о взрыве на заводе в городе Балаково в Саратовской области не подтвердилась, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

По ее данным, возгорание случилось во время производственных работ. Как уточнило РИА «Новости» , это произошло во время пробного пуска оборудования.

Разрушения конструкций на предприятии не фиксировали.

«По предварительным данным, во время проведения производственных работ трое мужчин получили термические ожоги тела. Они доставлены в ГУЗ СО „Балаковская городская клиническая больница“», - рассказали в пресс-службе облправительства.

Оказание помощи пострадавшим взяли под особый контроль по поручению губернатора Романа Бусаргина. Правоохранители и надзорные органы установят причины и обстоятельства ЧП.