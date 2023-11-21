Власти опровергли сообщения о взрывах в Саках и Евпатории

«На западе Крыма, как и в других районах полуострова, все спокойно», - заявил Крючков, опровергнув распространенные в Сети сведения о взрывах и «активном горении объектов» в регионе.

Советник главы Крыма призвал россиян и местных жителей доверять только официальным источникам информации.

Ранее компания «Крымэнерго» столкнулась с кибератаки на информационные ресурсы. Из-за этого начались сбои в работе личных кабинетов.

До этого Крючков сообщал о массовой атаке украинских хакеров на интернет-провайдеров в крымских городах. Аналогичная ситуация произошла на полуострове в середине сентября. Тогда россияне столкнулись с сильными перебоями интернета. Советник главы Крыма назвал данный случай беспрецедентным.