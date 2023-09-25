Власти Одесской области раскрыли последствия ночных атак ракетами и БПЛА
В Одесской области ночью 25 сентября прогремели взрывы. Пострадала припортовая инфраструктура, нежилое здание и складское помещение, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.
Он подтвердил сообщения украинских СМИ о череде ночных взрывов. По словам Олега Кипера, удары нанесли беспилотниками и двумя типами ракет.
«К сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. <…> Также были зафиксированы разрушения в складском помещении», - сообщил чиновник.
Возгорание, по информации Олега Кипера, потушили. На месте работают правоохранительные органы.
Серия взрывов раздалась в Кривом Роге Днепропетровской области, местные СМИ сообщали об ударах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. В нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу.