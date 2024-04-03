Власти объяснили причину массового отключения электричества в Подольске

«Зафиксировано повреждение выключателя напряжением 110 киловольт на подстанции „Подольск“. Все потребители данного энергообъекта получают электроэнергию в полном объеме», - заявил он.

Электроснабжение полностью восстановили в 12:43.

Авария произошла из-за выхода из строя масляного выключателя на подстанции рядом с железнодорожной станцией, уточнила пресс-служба администрации городского округа Подольск. Абонентов подключили по резервной схеме, и электроэнергия поступила по всем адресам. После этого коммунальщики занялись переводом снабжения на постоянный носитель.

Жители Подольска рассказали в соцсетях о хлопке, вспышке и черном дыме, который поднялся над подстанцией. На улице Кирова остановились троллейбусы.

В Ленинском округе в 2024 году обновят 11 систем теплоснабжения. Отремонтируют магистральные теплотрассы на Советской, Медицинской, Заводской улицах и других участках.