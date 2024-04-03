03 апреля 2024, 14:51

Власти объяснили причину массового отключения электричества в Подольске

РИА «Новости»
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Днем 3 апреля несколько микрорайонов Подольска остались без света из-за поломки на подстанции. Электроснабжение уже полностью возобновили, сообщил «360» представитель Министерства энергетики Московской области.

«Зафиксировано повреждение выключателя напряжением 110 киловольт на подстанции „Подольск“. Все потребители данного энергообъекта получают электроэнергию в полном объеме», - заявил он.

Электроснабжение полностью восстановили в 12:43.

Авария произошла из-за выхода из строя масляного выключателя на подстанции рядом с железнодорожной станцией, уточнила пресс-служба администрации городского округа Подольск. Абонентов подключили по резервной схеме, и электроэнергия поступила по всем адресам. После этого коммунальщики занялись переводом снабжения на постоянный носитель.

Жители Подольска рассказали в соцсетях о хлопке, вспышке и черном дыме, который поднялся над подстанцией. На улице Кирова остановились троллейбусы.

В Ленинском округе в 2024 году обновят 11 систем теплоснабжения. Отремонтируют магистральные теплотрассы на Советской, Медицинской, Заводской улицах и других участках.

Подольск ЖКХ Электричество
03 апреля 2024, 14:22
Легкие ушибы. Департамент образования Москвы — о состоянии пострадавших в школе № 1550
Телеканал «360»
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В школе № 1550 на севере Москвы началось служебное расследование после обрушения потолка. Об этом «360» сообщили в Департаменте образования столицы.

Во время урока в восьмом классе рухнули пластиковые панели. Учительница незамедлительно вывела всех детей из кабинета. На место ЧП оперативно прибыли врачи скорой помощи.

«Все ученики были осмотрены врачами. У двоих учеников легкие ушибы, для проведения дополнительных обследований они направлены в медицинские организации. Еще двоим ученикам была оказана медицинская помощь на месте», - рассказали в ведомстве.

По факту случившегося началось служебное расследование. По итогам проверки установят все обстоятельства ЧП и при необходимости примут меры.

Об обрушении потолка стало известно днем 3 марта. По данным источника «360», дети получили травмы головы и плеч.

Школы Обрушения Москва
03 апреля 2024, 13:41
Сбежавшая из квартиры собака бойцовской породы покусала ребенка в Люберцах
Unsplash
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Пес бойцовской породы напал на четырехлетнего мальчика в подъезде жилого дома в Люберцах. Об этом сообщил источник «360».

Хозяин американского стаффордширского терьера оставил открытой входную дверь в квартиру, и домашнее животное сбежало. Собака вышла на лестничный пролет между первым и вторым этажами, после чего набросилась на ребенка и покусала его. Мальчик получил множественные раны головы, руки и бедра, его доставили в детскую больницу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Владельца собаки обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, так как он оставил животное без надзора и не смог обеспечить безопасность окружающих.

Ранее пес набросился на ребенка в Иркутской области. На помощь мальчику пришел прохожий -он с трудом смог отогнать агрессивную собаку, которая успела вцепиться ребенку в одежду. Чтобы отвлечь внимание животного, мужчина вооружился палкой. Когда пес переключился на взрослого, мальчик смог вырваться и убежать.

Люберцы Дети Собаки Животные
03 апреля 2024, 13:04
СК начал проверку после обрушения потолка школы в Москве
Пресс-служба Следственного комитета
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Московские следователи организовали проверку после обрушения потолочной плитки в школе № 1550 на севере города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

Специалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы установить полную картину произошедшего.

«Информация о пострадавших школьниках из учебного заведения не поступала», - добавили в ведомстве.

По данным источника «360», обрушение потолка произошло в образовательном учреждении на Беговой улице. Плитка упала на 14-летних детей во время проветривания кабинета. Сообщалось о четырех пострадавших - подростки получили травмы головы и плеч.

Дети Школы Обрушения Следственный комитет России Москва
03 апреля 2024, 12:48
Мужчину придавило деревянным щитом на стройке в Печатниках
Global Look Press
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Мужчина оказался зажат деревянным щитом на территории строящегося ЖК в московском районе Печатники. Подробности «360» сообщил источник.

Как рассказал очевидец, щитом придавило 40-летнего мужчину. Пострадавший потерял сознание.

Однако помощь спасателей ему не понадобилась. Пострадавшему вызвали скорую. Пока более подробной информации о его состоянии нет. Идет проверка.

Ранее Следком России начал проверку после падения рабочего в вентиляционную шахту на стройке в Москве. ЧП произошло во время обслуживания консоли строительного подъемника. Из-за нарушения требований охраны труда мужчина рухнул с высоты 10-го этажа.

Спасатели Скорая помощь Россия Мужчины Москва

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