14 июля 2024, 22:02

Власти Новороссийска призвали добровольцев на мотоциклах помочь с тушением огня

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Администрация Новороссийска попросила добровольцев помочь в тушении пожара в районе Абрау-Дюрсо. Информацию об этом в своем Telegram-канале разместил  заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

«Нужны добровольцы только на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро. <…> Для подвоза воды в гору, необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро», - сказано в публикации Яменского.

Ранее в МЧС Кубани заявили, что пожар в поселке Дюрсо под Новороссийском дошел до территории трех близлежащих баз отдыха - «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Власти приняли решение об эвакуации 176 человек оттуда.

По последним данным, площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров. К тушению пламени привлекли 220 человек и 50 единиц техники.

Пожары Мотоциклы Россия
14 июля 2024, 22:16
Похожий на гранату предмет нашли в машине москвича на востоке столицы
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Подозрительный предмет, лежащий на иномарке во дворе жилого дома, обнаружили в районе Новогиреево в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, предмет, похожий на гранату, находится на бампере автомобиля Audi, припаркованного на Фрязевской улице. Парковка находится в 30 метрах от подъезда жилого дома.

На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов, они ожидают прибытия саперов.

Ранее житель Москвы тоже увидел подозрительный предмет. Это случилось в парковой зоне возле строящегося храма. По его словам, он был похож на страйкбольную гранату. На место также вызвали полицейских.

Еще один странный предмет обнаружили во дворе Московского финансово-юридического университета на северо-востоке столицы 1 июля. Он походил на боевую гранату.

Иномарки Машины Москва
14 июля 2024, 21:31
В Крымском лагере почти 20 детей слегли с ротовирусом
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о массовом заболевании детей в лагере в Евпатории. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в детском лагере в Евпатории не менее 19 детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью», - написала пресс-служба СК.

По неуточненной информации, причиной ухудшения самочувствия стал ротавирус. Сейчас за маленькими пациентами наблюдают врачи. По факту случившегося начали проверку.

Ранее 47 детей госпитализировали после отдыха в лагере «Чагытай» в Туве. Как сообщил Роспотребнадзор, все они ели запрещенные продукты, поэтому отравились. Речь идет о шашлыке, шаурме и другой еде, которую привезли в день закрытия первой смены.

Дети Больницы Болезни Крым СК РФ
14 июля 2024, 20:44
Около 50 детей эвакуировали с баз отдыха из-за пожара под Новороссийском
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Пожар в поселке Дюрсо под Новороссийском распространился на территорию трех близлежащих баз отдыха. Об этом уведомила пресс-служба МЧС Кубани

«Из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха „Романтик“, „Моряк“ и „Строитель“. Отдыхающие заранее эвакуированы, всего - 176 человек, из них 48 детей», - уточнили в министерстве.

На территории базы отдыха «Романтик» огонь охватил 11 строений.

Площадь пожара увеличилась до 42 гектаров. В тушении задействовали 220 человек и почти 50 единиц техники. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8.

Отдых Пожары Лесные пожары Краснодарский край
14 июля 2024, 19:19
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров
РИА «Новости»
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Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Краснодарского края.

«Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров», - отметили в министерстве.

Возгорание произошло в лесном массиве. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха «Голубая волна». В тушении задействовали 220 человек и почти 50 единиц техники. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. По данным краевого Главного управления МЧС, с места ЧП эвакуировали 500 человек.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что огонь в Краснодарском крае распространился на территории площадью в 28 гектаров , и для его тушения пожарные используют ранцевые огнетушители.

Краснодар Лесные пожары МЧС РФ

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