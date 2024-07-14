Власти Новороссийска призвали добровольцев на мотоциклах помочь с тушением огня

«Нужны добровольцы только на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро. <…> Для подвоза воды в гору, необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро», - сказано в публикации Яменского.

Ранее в МЧС Кубани заявили, что пожар в поселке Дюрсо под Новороссийском дошел до территории трех близлежащих баз отдыха - «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Власти приняли решение об эвакуации 176 человек оттуда.

По последним данным, площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров. К тушению пламени привлекли 220 человек и 50 единиц техники.