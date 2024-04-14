14 апреля 2024, 07:46

Власти Курганской области заявили об увеличении уровня воды в реке Тобол

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Уровень реки Тобол в Кургане в ночь на 14 апреля вырос на 54 сантиметра и составил почти 5 метров. При шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Последние два часа вода добавляется по 20 см. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город», - добавил он.

По словам главы региона, уровень воды продолжит расти. Экстренные службы будут отключать подачу электроэнергии и газа, чтобы избежать аварий.

Шумков призвал жителей Курганской области эвакуироваться из подтапливаемых мест. С собой нужно взять документы и ценные вещи. В Кургане работают пункты временного размещения, а также приюты для животных.

Ранее Шумков заявил, что при прорыве дамбы вода обрушится на центр Кургана.

Курган Паводки Дороги
14 апреля 2024, 08:13
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
РИА «Новости»
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Украинские военные утром 14 апреля вновь попытались атаковать российскую территорию с помощью БПЛА. Пять беспилотников противника ликвидировали около 06:30 над акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», - подчеркнули в ведомстве.

Украинские военные регулярно пытаются нанести удары по Крыму, но российские системы ПВО перехватывают все выпущенные в сторону полуострова беспилотники и ракеты. В среду, 10 апреля, в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Жителям города рекомендовали найти безопасное место.

Черное море Беспилотники ПВО
14 апреля 2024, 05:50
Более 50 гостей отравились на свадьбе в Узбекистане
Freepik
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В Бухарской области Узбекистана произошло массовое пищевое отравление на свадьбе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления здравоохранения.

«Всего в больницы были доставлены 53 человека, включая 13 детей. Все они были гостями на свадьбе», - уточнило ведомство Пострадавшие стали поступать в больницы в ночь на 13 апреля. Люди жаловались на боль в животе, рвоту, тошноту и слабость. Пациентам диагностировали острую диарею в гастритической и гастроэнтеритической форме средней степени тяжести. Им начали проводить инфузионную терапию.

Из больниц уже выписали 43 человека. При этом в управлении здравоохранения призвали граждан быть внимательнее к качеству продуктов, употребляемых в пищу.

Ранее диетолог Елена Солматина объяснила, почему не стоит покупать шаурму детям , беременным и пожилым людям.

До этого гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что воду из-под крана нужно кипятить перед употреблением, так как в ней могут содержаться возбудители кишечных инфекций , в частности, ротовирусы.

Здравоохранение Свадьбы Узбекистан
13 апреля 2024, 23:36
Массовая драка произошла в центре Москвы
РИА «Новости»
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Неизвестные устроили массовую драку в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

Собеседник уточнил, что конфликт произошел на Зубовском бульваре. По словам собеседника, на место вызвали наряд полиции и бригаду скорой помощи.

Официального подтверждения этой информации нет. Все обстоятельства случившегося пока выясняются.

Драки Скорая помощь Полиция Москва
13 апреля 2024, 22:28
Дело завели после попытки поджога здания правительства Владимирской области
Freepik
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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, совершенном из хулиганских побуждений. Его фигурантом стал поджигатель здания правительства Владимирской области, сообщила пресс-служба МВД.

«Во Владимирской области следователи органов внутренних дел возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 167 УК РФ», - написали в сообщении.

По предварительной версии, что 24 –летний житель Владимира находясь у здания госучреждения, бросил емкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили. После этого загорелось одно из транспортных средств.

В результате произошедшего никто не пострадал. Мужчина пытался скрыться с места преступления. Сотрудники ФСБ России и Росгвардии оперативно его задержали.

Днем 13 апреля подозреваемый бросил одну бутылку с коктейлем Молотова в здание администрации во Владимире и две - в сторону припаркованных автомобилей. Позже появилось видео нападения.

Уголовное дело Поджоги Пожары МВД РФ

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