Власти Краснодара назвали причину громкого взрыва над городом

Взрывы прогремели в украинских городах Черноморске и Одессе. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о взрывах пока не поступало, неизвестно, есть ли пострадавшие. Местные паблики также сообщили, что в Черноморске работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее звук взрыва раздался в городе Кременчуге Полтавской области Украины, воздушную тревогу в регионе на тот момент не объявляли.

Также серия взрывов прогремела в ночь на 17 декабря в нескольких городах Украины: Кировограде (украинское название - Кропивницкий), Одессе и в подконтрольном Украине Херсоне. В последнем городе, как сообщали местные паблики, начался пожар. Сирены тревоги звучали также в Черкасской и Николаевской областях, подконтрольном Украине Запорожье. В Одессе людей просили спрятаться в укрытиях.