19 декабря 2023, 23:08

Власти Краснодара назвали причину громкого взрыва над городом

РИА «Новости»
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Власти Краснодара прокомментировали историю с громким взрывом, который услышали жители краевой столицы этим вечером. По их данным, это произошло после полета самолета в этом районе. Об этом сообщили в Telegram-канале Муниципального центра управления города Краснодара.

«Причина - преодоление самолетом звукового барьера», - уточнили в центре.

По данным властей, никакой информации о взрывах и разрушениях не поступало. Жителей попросили доверять только официальным источникам информации.

Кубанские паблики сообщали, что жители Краснодара вечером начали массово писать в социальных сетях о мощном звуке взрыва, от которого вибрировали оконные рамы и срабатывали автомобильные сигнализации.

Ранее взрывы прогремели в украинских городах Черноморске и Одессе. В регионе объявили воздушную тревогу.

Краснодар Взрывы Самолеты
19 декабря 2023, 21:42
Взрывы прогремели в Черноморске и Одессе на Украине
Unsplash
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Взрывы прогремели в украинских городах Черноморске и Одессе. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о взрывах пока не поступало, неизвестно, есть ли пострадавшие. Местные паблики также сообщили, что в Черноморске работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее звук взрыва раздался в городе Кременчуге Полтавской области Украины, воздушную тревогу в регионе на тот момент не объявляли.

Также серия взрывов прогремела в ночь на 17 декабря в нескольких городах Украины: Кировограде (украинское название - Кропивницкий), Одессе и в подконтрольном Украине Херсоне. В последнем городе, как сообщали местные паблики, начался пожар. Сирены тревоги звучали также в Черкасской и Николаевской областях, подконтрольном Украине Запорожье. В Одессе людей просили спрятаться в укрытиях.

Одесса Взрывы Украина
19 декабря 2023, 19:16
Грунт провалился на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Большой провал грунта образовался на проезжей части на улице Декабристов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации источника, площадь провала составила порядка четырех квадратных метров, а его глубина - 1,3 метра.

На данный момент место происшествия огородили. Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

В начале ноября автобус провалился колесом под асфальт на юго-востоке Москвы. Причина провалов на дорогах Москвы - особенности грунта.

Большой провал грунта образовался на проезжей части на улице Декабристов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости ».

Москва 2023
19 декабря 2023, 18:10
Крупный пожар произошел в частном доме в Одинцовском округе
Телеканал «360»
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Днем 19 декабря в селе Лайково Одинцовского городского округа загорелся частный дом. Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к тушению огня. Об этом сообщили в МЧС Московской области

Источник «360» уточнил, что возгорание произошло в частном секторе возле ЖК «Гусарская баллада». На видео, снятом с места ЧП, полыхал огонь, а клубы черного дыма поднимались в небо.

Накануне в Мытищах в одной из квартир ЖК «Новое Медведково» при пожаре погибли мать и ребенок. Причиной возгорания стала аварийная электропроводка.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в доме №51. К 15:20 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 60 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.

Одинцово Пожары
19 декабря 2023, 17:43
Кинооператор Гринякин едва не сгорел в машине в центре Москвы
РИА «Новости»
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Автомобиль Land Cruiser известного кинооператора Игоря Гринякина загорелся в центре Москвы вечером в понедельник, 18 декабря. Машину удалось потушить благодаря прохожим. О происшествии он рассказал в беседе с «360».

Гринякин сообщил, что с пятью детьми направлялся в кинотеатр «Октябрь», чтобы посмотреть премьеру снятого им фильма. Там, на парковке, и произошел пожар.

«Ехали на премьеру, высадил детей, они пошли в сторону кинотеатра. Начал парковать машину, и она вспыхнула внутри», - уточнил оператор.

Он добавил, что серьезно не пострадал и предположил, что причиной возгорания стала неисправная проводка.

«Просто пальцы обжег, а так все хорошо. Машину удалось потушить, спасибо москвичам», - сказал Гринякин.

В итоге, автомобиль не получил серьезных повреждений. Пострадала лишь обшивка салона, площадь пожара составила два квадратных метра.

Двадцать лет назад оператор и многократный обладатель «Золотого Орла» чудом спасся из Кармадонского ущелья, где во время схода лавины погибла съемочная группа Сергея Бодрова.

Кино Москва 2023

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