26 июня 2024, 21:00

Власти Коми назвали число пострадавших из-за схода поезда с рельсов

Телеканал «360»
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В Коми в результате схода поезда с рельсов пострадали 20 человек. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в Telegram-канале.

Состояние троих пострадавших оценили как тяжелое.

«Как мне доложило руководство Инты, в поезде находилось 215 пассажиров», - добавил глава Коми.

По его словам, раненых доставят в центральную районную больницу. Остальных пассажиров расселят в гостиницах, пунктах временного размещения, школах и других социальных учреждениях.

Медиков направили к месту ЧП по железной дороге, так как по-другому туда не добраться, объяснили в администрации Инты.

Сход состава с рельсов произошел на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. Движение поездов на этом участке приостановили.

РЖД Больницы Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
26 июня 2024, 20:54
Стала известна причина схода поезда с рельсов в Коми
Freepik
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Причиной схода вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск мог стать подмыв железнодорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Предварительной причиной происшествия <…> стал подмыв полотна в результате обильных осадков», - уточнили в компании.

Штаб для оперативного устранения последствий аварии возглавил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Поезд состоял из 14 вагонов, в которых находились 232 пассажира. Информации о погибших в результате катастрофы нет. Компания «Российские железные дороги» пообещала оказать помощь всем пострадавшим.

На место ЧП направили два восстановительных поезда.

Выехавшие к месту аварии медики пока не смогли добраться к месту происшествия и следуют к нему на поезде.

Причиной схода вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута - Новороссийск мог стать подмыв железнодорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

РЖД Катастрофы Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
26 июня 2024, 20:06
Глава Коми Уйба вылетел на место железнодорожной аварии под Интой
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Глава Республики Коми Владимир Уйба вылетел на место схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава Республики Коми Владимир Уйба вылетел на место схода пассажирского поезда Воркута - Новороссийск. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим», - уточнил он.

Девять вагонов пассажирского состава № 511 сошли с пути вечером 26 июня на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. В результате пострадали 12 человек , из них четверо - получили легкие травмы. Сведений о жертвах не поступало.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что после ЧП возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Поезда
26 июня 2024, 19:42
Более 10 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Коми
Телеканал «360»
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При сходе поезда с рельсов в Коми пострадали 12 человек. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

У четверых пострадавших диагностировали легкие ушибы. О состоянии еще восьми человек пока ничего не известно. Информации о жертвах не поступало.

Поезд сошел с рельсов на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги, уточнили в пресс-службе РЖД. Пассажирский состав следовал по маршруту Воркута - Новороссийск. Движение поездов на участке, где случилось ЧП, временно приостановили. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

РЖД Дороги Поезда
26 июня 2024, 19:18
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Коми
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В Республике Коми пассажирский поезд сошел с рельсов. На место выехали представители экстренных служб, сообщили в пресс-службе РЖД.

Там уточнили, что ЧП произошло 26 июня по московскому времени на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги.

С рельсов сошли девять вагонов пассажирского состава №511, следующего по маршруту Воркута – Новороссийск. Представители РЖД отметили, что специалисты оказывают необходимую помощь пассажирам. Информации о пострадавших пока не поступало. Поезда на этом участке пока не ходят.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов под Ростовом-на-Дону. Прокуратура организовала проверку после ЧП.

Поезда

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