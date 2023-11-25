25 ноября 2023, 08:46

Власти города на Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае после выпадения нормы осадков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Сергей Белопольский.

«В нашем муниципалитете с 10 утра выпала месячная норма осадков. В горах также прошли обильные дожди, где наши реки берут истоки. Наиболее пострадали некоторые районы города, поселок Мирный и станица Пятигорская», - написал он.

В связи с непогодой власти города провели экстренное совещание.

«Ввели режим ЧС. Для обхода домовладений поручил сформировать мониторинговые группы, которые определят степень ущерба. Ликвидацией последствий стихии займутся сотрудники бюджетных учреждений, администрации и волонтеры», - добавил Белопольский.

По его словам, на данный момент в муниципалитете задействовали 23 единицы техники и 93 человека. На базе двух школ развернули пункты временного размещения, в которых приняли девять местных жителей.

Ранее член общественной организации «Российский союз спасателей» Алексей Дударев рассказал «360», как правильно вести себя при потопе.

Спасатели Природа Наводнения Краснодарский край
25 ноября 2023, 02:55
Взбесившийся кот запер петербурженку на кухне. Ей пришлось вызывать полицию
Unsplash
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Жительница Санкт-Петербурга понадобилась помощь полиции для усмирения взбесившегося кота, который запер ее на кухне. Об этом сообщил телеканал 78.

По данным журналистов, все произошло в Выборгском районе города. Женщина позвонила в полицию и рассказала, что ее домашний питомец взбесился. По ее словам, кот кидался на нее, а также кусал и царапал разные части тела. В итоге петербурженка закрылась на кухне и не могла оттуда выйти.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, кот вел себя уже спокойно. Причина странного поведения животного не уточнялась.

Ранее в Петербурге молодая хозяйка чуть не погибла из-за своего кота. Питомец путался у нее под ногами, в этот момент она держала в руках нож для готовки. Потеряв равновесие, она упала животом прямо на лезвие. Пострадавшую отправили в реанимацию.

Санкт-Петербург Животные Полиция
25 ноября 2023, 00:24
«Насквозь прокусил нос». Собака набросилась на четырехлетнюю девочку в Подмосковье
РИА «Новости»
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Бультерьер напал на четырехлетнюю девочку, которая гуляла с няней в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа. В результате собака искусала ребенку лицо, а няне повредила палец. Отец пострадавшей девочки рассказал «360» подробности нападения.

Нападение во дворе По словам мужчины, в момент нападения он был на работе и узнал о произошедшем от жены.

«Сейчас она находится с дочкой в больнице. Ребенка готовят к операции, будут зашивать раны. У нее насквозь прокусан нос и пострадали щеки. Состояние стабильное, шок и страх испытала», - сказал он.

По словам мужчины, дочь с няней гуляли на детской площадке во дворе, вдруг подбежала собака и сразу накинулась на нее. Няня рассказала, что хозяин не сразу смог оттащить пса, в итоге она получила сильную травму на руке, когда защищала ребенка.

Мать покусанной девочки сообщила, что сейчас она находится с дочерью в больнице. У девочки диагностировали травмы на лице. Собака прокусила ей нос, а также задела щеку и рот.

«Врачи готовят операционную. Хозяин собаки с ними не связывался», - добавила она.

Уголовное дело Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины и ребенка в результате нападения собаки в Одинцово. По предварительным данным, 24 ноября на детской площадке в поселке ВНИИССОК собака бойцовской породы гуляла с хозяином без намордника и поводка. В какой-то момент она напала на четырехлетнюю девочку и женщину. С ранами лица ребенка и его няню госпитализировали.

Прокуратура назначила проверку в связи с нападением собаки на девочку. Также в обстоятельствах происшествия разбираются полиция Подмосковья. Местная жительница обратилась в дежурную часть с заявлением о том, что пес покусал ее маленькую дочь. По результатам проверки правоохранители примут решение в установленном законом порядке.

Владелец собаки Александр рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он гулял со своей собакой на улице. В какой-то момент пес увидел голубей и сорвался с поводка, чтобы их погонять, но мужчина не стал его догонять.

«Собака у меня добрая. Она увидела ребенка и решила с ней поиграть, в итоге, схватила ее руку. После этого я увел собаку домой и даже не знал, что произошло. Они спокойно ушли с няней в свой подъезд без криков и всего такого. Потом только узнал, что меня ищет полиция. Глубоко жалею, что это произошло», - отметил собеседник издания.

Также он заверил, что свяжется с родителями пострадавшей девочки и чем сможет, постарается им помочь.

Одинцово Дети Собаки Животные Полиция
24 ноября 2023, 23:25
Ребенок утонул во время тренировки по плаванию в Свердловской области
Unsplash
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Ребенок захлебнулся водой и утонул в бассейне во время тренировки по плаванию в городе Полевском в Свердловской области. Об этом в Telegram-канале сообщила областная прокуратура.

По предварительным данным, 12-летний ребенок захлебнулся в бассейне физкультурно-спортивного комплекса. Это произошло вечером в пятницу, 24 ноября. Как пояснили очевидцы, мальчик занимался с инструктором по плаванию на групповом занятии.

«Инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, достала его из воды и начала делать искусственное дыхание», - уточнили в надзорном ведомстве.

К бассейну прибежал медперсонал учреждения и прибыли сотрудники скорой, которые попытались помочь ребенку. Несмотря на их усилия, малька спасти не удалось. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура. Все причины и обстоятельства смерти ребенка продолжают выяснять.

Дети Прокуратура РФ
24 ноября 2023, 13:18
Грузовик въехал в столб у станции метро «Кашинская» в Москве
РИА «Новости»
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Грузовик столкнулся с бетонным столбом. В результате тот задел пассажирский автобус и навис над проезжей частью. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, столб с дорожными знаками склонился над одной из полос в сторону центра. Никто из пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту № Е80, не пострадал.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ДТП с двумя грузовиками произошло на 245-м километре ЦКАД в Новой Москве. В результате аварии серьезно пострадал один из водителей - ему оторвало кисть руки. Мужчину экстренно госпитализировали.

ДТП Москва 2023

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