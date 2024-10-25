25 октября 2024, 17:26

Владимирского депутата заподозрили в рабовладении

РИА «Новости»
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Депутата Собинского муниципального округа Владимирской области и его подельников арестовали по подозрению в рабовладении и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

По данным следствия, депутат и еще два человека с февраля 2022 года удерживали на автомойке трех мужчин, принуждая их бесплатно работать и избивая. Кроме того, они обманом похитили с банковской карты участника СВО более миллиона рублей.

Дело расследовали представители Следственного комитета и ФСБ. В рамках расследования прошли обыски.

Ранее в Ростовской области задержали ранее судимого «фермера» , удерживавшего в рабстве 18 человек. Пострадавших силой держали на ферме, заставляли бесплатно работать, а за попытки сопротивляться избивали.

Уголовное дело Преступления Депутаты
25 октября 2024, 10:56
Приказ женщинам отправляться рожать за тысячу километров объяснили на Чукотке
РИА «Новости»
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Появившаяся в Сети информации о закрытии родильного дома в чукотском городе Билибино не соответствуют действительности. При этом специалисты призывают направлять беременных с высокой степенью риска за пределами населенного пункта, рассказали РБК в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

Ранее департамент здравоохранения Чукотки выпустил приказ, в котором всем состоящим на учете беременным в билибинской больнице рекомендовали направляться на роды в Анадырь, расположенном в 1051 километре от Билибино. Расстояние по прямой - порядка 600 километров. Власти охарактеризовали меру как вынужденную и объяснили ее отсутствием врача-неонатолога.

В правительстве региона отметили, что из-за большой поточности беременных в многопрофильных больницах квалификация медиков выше, чем в районных роддомах. Также власти оплатят перелет беременных в полном объеме, при необходимости их сопроводит медработник.

Ранее стало известно, что беременным начнут выдавать письма от патриарха Кирилла.

Женщины Россия
25 октября 2024, 09:24
Жесткое ДТП с пожаром произошло на МКАД. Есть пострадавший
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Легковая машина и «Газель» столкнулись на 101-м километре МКАД утром 25 октября. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС.

После столкновения «Газель» загорелась, а водитель легковушки оказался заблокирован в салоне.

Прибывшие спасатели потушили огонь, успевший охватить четыре квадратных метра, а также деблокировали пострадавшего.

Сейчас на месте работают восемь специалистов и две единицы техники.

Пожары ДТП МЧС РФ
25 октября 2024, 05:06
В Хакасии медведь залез во двор частного дома
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В Хакасии медведь залез на участок частного дома и напугал собаку. Видео опубликовал Telegram-канал Абакан24, с которыми кадрами поделились владельцы коттеджа.

Происшествие произошло в селе Июс Орджоникидзевского района.

«Люди подъехали к дому, зашли в ограду и увидели огромного косолапого в темноте. К счастью, медведь напугался не меньше и быстро покинул чужие владения», - уточнил канал.

Хозяева отпустили собаку с цепи на случай, если хищник вернется. При этом неизвестно, вернулся ли медведь в лес или ушел гулять по селу.

Ранее в США медведица с тремя медвежатами проникли в жилой дом. Жильцы находились в это время с входной дверью. Пожилой хозяин попытался прогнать хищников, но медведица набросилась на него и покалечила.

В Якутии охотник скончался после нападения бурого медведя, проникшего в лесной дом через окно. В конце сентября хищник насмерть задрал работника базы отдыха в Кемеровской области.

Медведи Собаки Россия
25 октября 2024, 04:15
Собаки загрызли женщину в Тульской области
РИА «Новости»
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Жители Кимовска обнаружили изуродованное тело женщины. Ее загрызли бездомные собаки. Пресс-служба Следственного управления СКР по Тульской области сообщила о возбуждении уголовного дела.

Жители Кимовска обнаружили изуродованное тело женщины. Ее загрызли бездомные собаки.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Тульской области сообщила о возбуждении уголовного дела.

Тело потерпевшей находилось на улице Драгушиной со следами многочисленных укусов. Следком возбудил уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». После осмотра места происшествия следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей и изъяли записи камер видеонаблюдения. Руководитель следственного управления Владимир Усов взял расследование на контроль.

К делу подключилась прокуратура Тульской области.

Пресс-служба сообщила, что она проверит работу уполномоченных органов и проконтролирует отлов безнадзорных собак.

В Якутии после нападения собак умерла 12-летняя девочка. Из-за тяжелых травм врачи ввели ее в искусственную кому, но не смогли спасти.

Уголовное дело Убийства Собаки Животные

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