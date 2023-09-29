Владимира Кара-Мурзу снова поместили в штрафной изолятор на 15 суток

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«Володя не успел выйти из ШИЗО, и ему накинули еще 15 суток. Профессиональные садисты», - написала Евгения Кара-Мурза.

Журналиста и оппозиционера Кара-Мурзу* на прошлой неделе этапировали в колонию строгого режима № 6 в Омске. Об этом сообщил адвокат осужденного Вадим Прохоров.

Московский городской суд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Его признали виновным в государственной измене, распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ и других преступлениях.

* Владимира Кара-Мурзу по решению Минюста России включили в список иностранных агентов.

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Владимира Кара-Мурзу * , отбывающего 25-летний срок за госизмену, второй раз поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщила жена журналиста Евгения на своей странице в социальной сети.