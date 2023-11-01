Владелец запертого в машине кота в Москве за день получил семь штрафов

«Ударили ножом в голову». Житель Балашихи заявил о нападении уроженца Армении из-за суда с ним

В Балашихе после заседания суда на истца напали друзья ответчика. Мужчину ранили ножом. Пострадавший рассказал «360» подробности потасовки.

Проблемы на 200 тысяч рублей Житель Балашихи через суд пытается выбить компенсацию морального ущерба от уроженца Армении. Год назад между ними произошла странная история на дороге. Мужчина ехал на машине и встал в пробку. По его словам, сзади подъехал будущий ответчик и ударил по крыше его машины неизвестным предметом.

Ситуация попала на камеру видеорегистратора. Собеседник «360» вызвал правоохранителей. После проведенного расследования они ему отказали в возбуждении уголовного дела.

«Так как виновник был установлен, я обратился в суд за компенсацией, чтобы причиненный вред через суд он возместил», - пояснил мужчина.

После заседания суда, когда мужчина вышел на улицу, к нему подъехала черная Audi без номеров. Оттуда вышли два человека. Они начали объяснять мужчине, что он принес им «много проблем».

Оппонентов это не остановило. По словам собеседника «360», они открыли багажник автомобиля, вытащили оттуда тормозные диски и бросили их в мужчину.

Три шрама и два заявления в полицию Рядом с ним находилась подруга. Она достала телефон и начала записывать происходящее на видео. В этот момент из автомобиля вышел третий человек - ответчик, с которым судится пострадавший. По словам мужчины, он напал на его подругу.

«Я отвлекся в этот момент, они нож у меня выхватили, ударили ножом в голову. Я начал на помощь звать, они уехали после этого», - подчеркнул он.

Истец все же пострадал. Он получил три раны, которые ему зашивали в больнице.

Участковый сообщил ему, что на него написали заявление в полицию. Якобы он нанес кому-то ножевое ранение и повредил автомобиль. Пострадавший также написал заявление в правоохранительные органы.

«В дежурную часть Балашихи поступило заявление от мужчины о том, что у одного из домов на улице Зеленой двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения. В отдел полиции со встречным заявлением обратился местный житель с просьбой привлечь к ответственности заявителя, с которым у него произошел конфликт», - сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве добавили, что все участники потасовки установлены. Их уже доставили в отдел полиции. По результатам проверки правоохранители примут решение в установленном законом порядке.