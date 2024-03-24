Владельцы Crocus City Hall решили восстановить концертный зал

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», - заявили в холдинге.

В сообщении компания выразила соболезнования родственникам погибших и пожелала выздоровления пострадавшим при теракте. Команде концертного зала выразили благодарность за хладнокровие и слаженность действия, благодаря чему удалось спасти множество жизней.

Шоумен Сергей Светлаков поблагодарил менеджера Crocus City Hall за спасение его и группы людей. Девушка не растерялась и предприняла ряд действий, которые помогли зрителям выбраться из здания.