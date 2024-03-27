Владельцы Crocus City Hall направили на помощь пострадавшим в теракте 100 млн рублей
Владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин решили направить 100 миллионов рублей на помощь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Crocus Group и Фонд Муслима Магомаева окажут помощь пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Первые пожертвования на общую сумму 100 миллионов рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин», - указали в сообщении.
Средства направят на адресную поддержку семей зрителей и сотрудников, которые пострадали в трагедии Crocus City Hall. Денежная помощь пойдет на реабилитацию, восстановление, лечение и другие нужды людей.
Ранее Эмин Агаларов заявил, что пока рано говорить о восстановлении концертного зала Crocus City Hall после теракта. При этом он отметил, что на месте трагедии будет создан мемориал.