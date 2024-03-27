27 марта 2024, 21:16

Владельцы Crocus City Hall направили на помощь пострадавшим в теракте 100 млн рублей

РИА «Новости»
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Владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин решили направить 100 миллионов рублей на помощь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Crocus Group и Фонд Муслима Магомаева окажут помощь пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Первые пожертвования на общую сумму 100 миллионов рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин», - указали в сообщении.

Средства направят на адресную поддержку семей зрителей и сотрудников, которые пострадали в трагедии Crocus City Hall. Денежная помощь пойдет на реабилитацию, восстановление, лечение и другие нужды людей.

Ранее Эмин Агаларов заявил, что пока рано говорить о восстановлении концертного зала Crocus City Hall после теракта. При этом он отметил, что на месте трагедии будет создан мемориал.

Россия Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 21:30
Семья одного из напавших на Crocus City Hall высказалась о теракте
РИА «Новости»
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Супруга старшего брата обвиняемого в совершении теракта Фаридуна Шамсиддина Гульбахор Джонова рассказала о своей боли из-за гибели людей в в Crocus City Hall. В беседе с РИА «Новости» она выразила соболезнования российскому народу.

«Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных… Я как мать за них болею», - сказала собеседница издания.

По предварительным данным, Фаридуни Шамсиддин родом из кишлака Лойоби города Гиссар, который находится в 50 километрах от Душанбе. Обвиняемый уехал на заработки в Москву шесть месяцев назад, а до этого трудился пекарем.

Боевики устроили расстрел людей в Crocus City Hall 22 марта. Сбежавших террористов задержали в Брянской области. Басманный суд арестовал их на два месяца и определил в московский следственный изолятор «Лефортово».

Россия Боевики Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 21:15
«Гулял без куртки». Пропавшего ребенка нашли в Челябинске
РИА «Новости»
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В Челябинске нашли 10-летнего мальчика, который накануне ушел из дома и не вернулся. Ребенка доставили в отдел полиции «Ленинский», после чего передали родителям. Об этом сообщило издание «КП-Челябинск».

По информации МВД, ребенок просто гулял по городу. Противоправных действий в его отношении не совершали.

Мальчик ушел из дома в Ленинском районе города накануне вечером. На нем не было куртки - только свитер, шапка, штаны и ботинки. Ранее ребенок уже уходил из дома, но родителям всегда удавалось найти его самостоятельно.

В феврале в Челябинске нашли ушедшую из дома 13-летнюю школьницу. Девочка поссорилась с подругой, после чего ушла в неизвестном направлении. Мать не могла связаться с дочерью. На следующий день ее обнаружили в доме ее отца.

Дети Челябинск Школьники Полиция
27 марта 2024, 20:49
«Агрессия понеслась». Оправдавшая теракт в Crocus City Hall россиянка объяснилась
РИА «Новости»
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Липецкие полицейские установили личность местной жительницы, оправдавшей теракт в Crocus City Hall во время онлайн-стрима. Женщина объяснила свои слова действием алкоголя. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

Сотрудники полиции допросили подозреваемую и провели обыск по месту ее жительства.

«И у меня, знаете, энергия, агрессия понеслась. Да, конечно, я об этом сожалею. Я ни в коем случае не хочу, чтобы убивали людей. <…> Наговорила то, что, возможно, в трезвом уме я бы не сказала», - заявила подозреваемая полицейским.

Полицейские проведут проверку и комплексное психолого-лингвистическое исследование, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что жительница Липецкой области во время онлайн-стрима в соцсетях цинично выразилась о нападении на Crocus City Hall. Она заявила, что ей безразличны жертвы теракта и выразила сожаление, что их не было больше. Свои слова блогерша объяснила тем, что у нее погиб сын в зоне СВО, а москвичам якобы нет дела до погибших бойцов.

Уголовное дело Соцсети Алкоголь Женщины Полиция Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 20:35
Число погибших при теракте в Crocus City Hall выросло до 143 человек
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Предварительный список погибших в ходе теракта в концертном зале Crocus City Hall увеличился до 143 человека. Документ опубликовали на сайте подмосковного главка МЧС.

По данным ведомства, обновленный перечень составили по состоянию на 20:15 27 марта, опираясь на данные Минздрава России.

В ходе дальнейшей работы его будут корректировать по данным судебно-медицинских исследований.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Террористы открыли огонь в фойе и концертном зале по зрителям перед концертом группы «Пикник». Преступники подожгли помещение и скрылись. Четверых подозреваемых задержали в Брянской области. Басманный суд арестовал боевиков на два месяца.

Москва Стрельба в Crocus City Hall

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