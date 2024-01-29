29 января 2024, 17:48

Владельца «Олейны» задержали в Москве

РИА «Новости»
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Обвиняемого в отмывании денег бизнесмена Карена Ванецяна задержали в столице. Собственника крупной российской компании по производству масла, владеющей брендами «Олейна» и Ideal, арестовали на Новом Арбате. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы статьи уточнили, что в 2018 году в Армении против 55-летнего миллиардера возбудили уголовное дело за легализацию доходов. В 2023-м его объявили в международный розыск.

Следствие предположило, что Ванецян в 2018 году приобрел 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, акции которого номинально принадлежали послу Армении в Ватикане. Он заплатил 15,5 миллиона долларов, а в результате сомнительных финансовых операций заработал 35 миллионов долларов.

В минувшем году Ванецян приобрел российские активы американской аграрной кампании Bunge, производящей масло под торговыми знаками Ideal, «Олейна» и «Масленица». Сумма уставного капитала его компании после совершения покупки составила 1,3 миллиарда рублей.

Преступления Мошенничество Бизнес Москва
29 января 2024, 16:13
Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом детской хоккейной команды
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Уголовное дело возбудили после смертельной аварии на Урале с участием автобуса детской хоккейной команды. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Судя по опубликованным кадрам, от легковой машины почти ничего не осталось. Кузов полностью смяло, обломки крыши и других деталей машины разлетелись. Автобус улетел в кювет. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Свердловской области», - уточнили в ведомстве.

Авария произошла в районе Верх-Нейвинского поселка 29 января. В автобусе ехала детская хоккейная команда. Трое человек, находившихся в легковушке, погибли.

Тренер хоккейной команды скончался в карете скорой помощи.

По предварительной информации, в пути у автобуса лопнуло колесо. Из-за этого его вынесло на полосу встречного движения. В итоге транспортное средство врезалось в легковушку с Citroen. От сильного удара обе машины улетели в кювет.

Урал Уголовное дело ДТП Автобусы
29 января 2024, 16:01
Школьница на Камчатке избила сверстницу на камеру
РИА «Новости»
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Ученица школы на Камчатке жестко избила свою сверстницу на глазах остальных детей. Об этом сообщил Telegram-канал «Камчатка № 1».

На опубликованных кадрах видно, как девушки встали друг напротив друга и начали драться. После сильного удара коленом одна из девочек села в сугроб и начала прикладывать к разбитому лицу снег.

В это время на заднем фоне слышны громкие крики толпы, которая поинтересовались у победительницы, каким видом боевых единоборств она занималась.

«Нет, я только гимнастикой занимаюсь», - ответила она.

Публикацией видеоролика с дракой заинтересовалась прокуратура Камчатского края.

Пресс-служба ведомства сообщила о начале проверки по факту ЧП.

«По предварительным данным, драка произошла 28 января в краевой столице. Полицейские установили личность одной из участниц, ей 14 лет», - заявили в пресс-службе.

Правоохранители установят обстоятельства события и дадут оценку работе должностных лиц системы органов профилактики.

Ранее подростки выбросили одноклассницу из окна школы в центре Москвы.

Драки Дети Прокуратура РФ Школы Камчатка
29 января 2024, 15:23
Полиция начала поиск пассажира, который помог высадить кота Твикса из поезда
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы приступили к розыску пассажира, который помог проводнице поезда Екатеринбург — Санкт-Петербурга высадить на мороз кота Твикса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, кот выбрался из переноски в 12:23, 11 января. Другие пассажиры рассказали проводнице о блуждающем Твиксе, однако она не сумела найти владельца и попросила другого пассажира вынести животное на улицу на станции «Киров».

Спустя 7,5 часа хозяин Твикса обнаружил его пропажу, когда поезд прибыл на станцию «Галич». После этого началась масштабная поисковая операция по поиску кота, однако его обнаружили погибшим.

Следственный комитет квалифицировал дело как жестокое обращение с животными , однако фигурантом уголовного процесса пока что никто не стал. Будущему обвиняемому грозит лишение свободы сроком до трех лет, арест на шесть месяцев либо штраф до 80 тысяч рублей.

Правоохранительные органы приступили к розыску пассажира, который помог проводнице поезда Екатеринбург - Санкт-Петербурга высадить на мороз кота Твикса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уголовное дело Животные Поезда
29 января 2024, 14:44
Второй пилот разбившегося в Афганистане самолета попал в реанимацию в Москве
РИА «Новости»
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В Москве второй пилот самолета, который потерпел крушение в горах в Афганистане, попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, пилот Аркадий Грачев получил серьезные травмы и переломы шейного отдела позвоночника. В настоящее время его начали готовить к операции и перевели в реанимационное отделение.

Его коллега, пилот Дмитрий Беляков, после приезда в Москву находился в более тяжелом состоянии. В пятницу у него произошел инфаркт , ему потребовалась операция. Однако после успешного хирургического вмешательства, по сообщениям источников Shot, состояние Белякова улучшилось, и его перевели из реанимации в обычную палату кардиологии.

Крушение самолета произошло 21 января , когда во время полета над Афганистаном пилоты столкнулись с проблемами в работе двигателей. Самолет упал в горах в районе Бадахшана. Из шести человек, находившихся на борту, выжили четверо - оба пилота и два члена экипажа. Летевшие на борту супруги из Волгодонска погибли.

Пилота Грачева и его жену может ждать тюремный срок из-за плохого состояния самолета и ошибок в пилотировании.

Самолеты Москва

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