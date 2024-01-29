Владельца «Олейны» задержали в Москве

Авторы статьи уточнили, что в 2018 году в Армении против 55-летнего миллиардера возбудили уголовное дело за легализацию доходов. В 2023-м его объявили в международный розыск.

Следствие предположило, что Ванецян в 2018 году приобрел 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, акции которого номинально принадлежали послу Армении в Ватикане. Он заплатил 15,5 миллиона долларов, а в результате сомнительных финансовых операций заработал 35 миллионов долларов.

В минувшем году Ванецян приобрел российские активы американской аграрной кампании Bunge, производящей масло под торговыми знаками Ideal, «Олейна» и «Масленица». Сумма уставного капитала его компании после совершения покупки составила 1,3 миллиарда рублей.