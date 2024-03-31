Владельца ЛГБТ-клуба в Оренбурге арестовали
Суд Оренбурга арестовал до 18 мая владельца клуба Pose по делу об организации объединения, деятельность которого признана экстремистской в России. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.
Мужчину задержали 29 марта в Москве. До этого в его бар приходили силовики.
Арт-директора Александра Климова и администратора Диану Камильянову также отправили в СИЗО на аналогичный срок.
Следственные органы считают, что они придерживаются нетрадиционных взглядов и организовывали ЛГБТ*-вечеринки.
Климов искал артистов, а Камильянова занималась программами мероприятий.
После ареста обоих фигурантов дела внесли в список террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга.
Ранее общественники в Тамбове попросили сотрудников СК проверить местный фестиваль , на котором, как они заявили, демонстрировался ЛГБТ*-танец.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено.