31 марта 2024, 16:31

Владельца ЛГБТ-клуба в Оренбурге арестовали

РИА «Новости»
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Суд Оренбурга арестовал до 18 мая владельца клуба Pose по делу об организации объединения, деятельность которого признана экстремистской в России. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Мужчину задержали 29 марта в Москве. До этого в его бар приходили силовики.

Арт-директора Александра Климова и администратора Диану Камильянову также отправили в СИЗО на аналогичный срок.

Следственные органы считают, что они придерживаются нетрадиционных взглядов и организовывали ЛГБТ*-вечеринки.

Климов искал артистов, а Камильянова занималась программами мероприятий.

После ареста обоих фигурантов дела внесли в список террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга.

Ранее общественники в Тамбове попросили сотрудников СК проверить местный фестиваль , на котором, как они заявили, демонстрировался ЛГБТ*-танец.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено.

Суд ЛГБТ Россия
31 марта 2024, 16:53
Паводки подтопили 40 населенных пунктов в Алтайском крае
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В Алтайском крае в зоне подтопления оказались 47 домов и 943 участка в 40 населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Экстренные службы ввели ограничения на девяти участках дорог. В трех пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей.

Сотрудники МЧС используют беспилотники для мониторинга обстановки в крае. Они обходят дворы, помогая местным жителям и спасая их животных.

Утром 31 марта сообщалось о подтоплении 127 домов и 923 участков в 37 населенных пунктах региона.

Разлив талой воды также зафиксировали в Казахстане, где пришлось эвакуировать жителей села Когалы.

Спасатели Россия
31 марта 2024, 15:26
Пожар произошел на турбазе «Водолей» на Кубани
РИА «Новости»
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Днем 31 марта на туристической базе «Водолей» в Апшеронском районе произошел пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по Краснодарскому краю.

«Одного пострадавшего с переломом доставили в местную ЦРБ», - добавили в ведомстве.

Пожары Краснодарский край
31 марта 2024, 15:20
Известный роллер из Петербурга насмерть разбился на соревнованиях
РИА «Новости»
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Известный роллер Роман Богрец насмерть разбился во время выступления на соревнованиях по роллер-спорту в клубе «Жесть» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в субботу во время соревнований на Кубке Федерации. Во время преодоления трассы Богрец на полной скорости врезался в преграду и очень сильно ударился. В состоянии клинической смерти его доставили в больницу с травмой груди и головы, а также переломами ребер. Спустя несколько часов Богрец скончался в реанимации.

Коллега роллера Людмила не исключила, что причиной неудачного падения спортсмена стала случайность. Его смерть она назвала большим горем для роллерного сообщества.

Глава Федерации роллер-спорта России Сергей Зюльков рассказал «Матч ТВ» , что во время соревнований в Санкт-Петербурге были соблюдены все нормы техники безопасности.

Богрецу было 36 лет, он являлся чемпионом России по скейт-кроссу и обучал детей фрискейтингу в школе Skate Town.

Санкт-Петербург Спортсмены Россия
31 марта 2024, 12:46
Боевиков в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Боевиков в Дагестане удалось выявить в связи с усилением мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Выявление преступников произошло, в том числе, в рамках усиления безопасности после теракта в Московской области. Хочу поблагодарить за блестяще проведенную операцию все ответственные службы. В первую очередь это заслуга оперштаба УФСБ России по Дагестану, а также всех сотрудников ФСБ и МВД по региону», - написал он.

Меликов отметил, что изъятое оружие и самодельное взрывное устройство у фигурантов свидетельствует о вероятном планировании ими преступлений на территории Дагестана.

«Самое главное - безопасность мирных жителей при КТО, среди граждан и личного состава сил правопорядка потерь и пострадавших нет», - добавил глава региона.

Утром в воскресенье стало известно, что силовики в Дагестане задержали троих боевиков , которые планировали теракте. Преступников блокировали в отдельных районах Махачкалы и Каспийска.

Дагестан ФСБ Теракт в «Крокусе»

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