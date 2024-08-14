Винт от катера вспорол живот девушке в Сочи

Пострадавшая отдыхала в акватории пляжа «Горный Воздух», который находится в микрорайоне Лоо. Во время купания к ней на близкое расстояние подплыл катер, после чего винты судна задели ее живот. Девушку с травмами доставили в больницу.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки.

Ранее в Анапе погиб ученик девятого класса. Подросток отправился с компанией на морской пирс после последнего звонка. Он спрыгнул в воду за упавшей обувью и утонул.