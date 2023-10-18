Виновницу ДТП возле УК в Щелкове задержали

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«Водитель, которая накануне совершила наезд на женщину, задержана», - констатировал собеседник агентства.

Кроме того, в оперативных службах подтвердили, что именно сотрудница управляющей компании была виновницей ДТП - она сбила женщину, мешавшую ей уехать. Ранее в УК заявили, что виновницей была не их работница.

Авария случилась накануне днем возле УК «Паритет», где собрались жители, недовольные отсутствием отопления в домах. По предварительным данным, из здания управляющей компании вышла женщина с кипой бумаг, села в машину и хотела уехать, однако собравшиеся преградили ей путь. Тогда она поступила радикально - сбила и дважды переехала местную жительницу и все же уехала. Пострадавшая получила переломы, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

После случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи провели в УК обыски.