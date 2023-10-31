«Виноваты оба». Мать пострадавшего в Петербурге подростка заявила, что ракетницу купили в Сети





«Спросила, почему сразу не сказали. Ребенок ответил, что, во-первых, друг попросил, во-вторых, испугался последствий. Но сейчас стало еще хуже», - сказала женщина.

Вторая ракетница Родители друга позвонили, справились о здоровье мальчика, но не подтвердили наличие второй ракетницы. В вещах пострадавшего ее не нашли. Компенсацию за лечение пока не обсуждали.

«По крайней мере, он видит. У него рана на переносице и ожог глаз. Вчера было сложно. <…> Сделали все максимально быстро, чтобы убрать порох и промыть глаза», - сказала мать.

Бабушка пострадавшего рассказала «360», что дети дружили давно, родители знали владельца пиротехники. На следующий день после выстрела внук почувствовал себя лучше.

Процессуальная проверка Сначала правоохранители отрабатывали версию подростков. По информации «360», пострадавший заявил, что 30 октября гулял с друзьями возле ресторана фастфуда. Около 13 часов он якобы зашел за угол некого магазина, где со спины напали неизвестные. Мальчик увидел вспышку, услышал громкий звук, а потом приехали экстренные службы. Он заявил, что не знаком с нападавшими и о причинах их поступка не знал.

Петербургская полиция сообщила в своем Telegram-канале , что начала проверку и розыск нападавших. Посиделки подростков попали на записи камеры видеонаблюдения, и стало ясно, что дети соврали.

«В ходе демонстрации аэрозольного устройства один из подростков по неосторожности привел его в действие, в результате чего часть аэрозольной смеси попала в глаз пострадавшему», - заявили в полиции.

Материалы передали в следственные органы.

СКР по Санкт-Петербургу организовал процессуальную проверку по статье 213 УК России «Хулиганство».

Покупка пиротехники «Виноваты оба, я это прекрасно понимаю. Конечно, никакие заявления я писать не буду. Единственное, надо было сразу говорить всю правду», - сказала она.

Сын с другом и подругой 30 октября сидели в ресторане фастфуда на углу Камышовой улицы и рассматривали ракетницу. Женщина рассказала, что мальчики купили ее на популярном маркетплейсе, причем была и еще одна, которую так и не нашли.

«Сказал, что устройства было два. Одно принадлежало другу, он попросил купить такое же - купили напополам. Объяснил, что хотел выстрелить в небо, чтобы было красиво. Но в итоге красиво выстрелили в лицо», - объяснила мать пострадавшего.

Нападение неизвестных Сына госпитализировали. Именно врачи передали телефонограмму в полицию Приморского района , которая начала проверку. По словам матери, первые часы 14-летний мальчик находился в шоке, ему ввели обезболивающее и обработали глаза.

Первую версию случившегося - о нападении неизвестных - она услышала от его друга. Но вечером, придя в сознание, сын признался, что стрелял товарищ. Подростки держали ракетницу в руках, неосторожно подняли кверху, и произошел выстрел.