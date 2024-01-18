18 января 2024, 15:30

Видео с прогулкой мальчика в нижнем белье по морозу в Перми заинтересовался СК

РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту издевательств подростков над мальчиком из Перми, который появился в мороз на улице в трусах и шапке. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае и представить доклад об установленных обстоятельствах», - рассказали в СК.

В Сети ранее появилось видео из деревни Кондратово, на котором мальчик в одном нижнем белье и шапке шел по улице. За ним следовали три подростка и подгоняли пинками к магазину. В населенном пункте, который находится в 15 километрах от Перми, до середины января стояли сильные морозы. Правоохранительные органы уже подключились к расследованию издевательств над школьником.

В конце декабря в Уссурийске школьника избили сверстники. Издевательства над подростком снимали на видео под музыку из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Пермь Следственный комитет России
18 января 2024, 14:47
Мигранты толпой избили участника СВО в Чехове
РИА «Новости»
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Участник специальной операции на Украине стал жертвой нападения группы неустановленных иностранных лиц в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба главка управления Следственного комитета по Московской области.

По информации ведомства, ЧП произошло 14 января в кафе «Вояж». Между военным и иностранными гражданами возник конфликт, после чего участника СВО избили толпой.

Следователи завели дело по статье «Хулиганство». В настоящее время правоохранители проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление участников конфликта.

Конфликт с участием участников специальной операции и иностранных граждан также произошел в новогоднюю ночь в Челябинске. Мигранты оскорбили женщину, которая находилась в компании военных, после чего завязалась потасовка. Один из военнослужащих пострадал. СК по Челябинской области показывал задержание участников драки на видео.

Мигранты Военные Чехов Следственный комитет России
18 января 2024, 13:49
Два человека пострадали при пожаре на мебельном складе в Мордовии
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В результате возгорания на мебельном складе в Саранске пострадали два человека. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мордовии.

«При пожаре пострадали двое мужчин», - заявили в ведомстве.

Пресс-служба МЧС России в Telegram-канале уточнила, что спасатели локализовали распространение огня на площади в 1400 квадратных метров.

«Пострадавшие пытались потушить возгорание самостоятельно», - добавили в главке службы.

Пожар в мебельном цехе по Пролетарской улице в Саранске произошел днем 18 января, «360» показывал кадры с места событий. Изначально МЧС сообщило о пожаре почти на 1800 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ
18 января 2024, 12:51
Таксист сбил ребенка на севере Москвы
РИА «Новости»
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В Москве на Лобненской улице водитель такси сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что ребенка увезли в больницу.

«Прокуратура Северного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также пообещали, что виновника аварии привлекут к установленной законом ответственности.

Ранее в Рязанской области семилетняя девочка погибла при столкновении легкового автомобиля с автобусом.

Дети Дороги Москва
18 января 2024, 12:41
Часы, кольцо и серьги. Таможенники в Домодедово нашли у пассажира украшения на 10 млн рублей
РИА «Новости»
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Таможенники в аэропорту Домодедово нашли в рюкзаке гражданина Азербайджана брендовые ювелирные изделия без декларации на общую стоимость 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По информации ведомства, в ручной клади 35-летнего пассажира инспекторы выявили незадекларированные наручные часы, кольцо и серьги известных люксовых брендов. У него также при себе был сертификат на синий сапфир, который находился в золотом кольце.

По данным экспертизы, наручные часы в виде змейки с браслетом выполнены из черной керамики, а также дополнены безелем из розового золота. Кольцо и серьги сделаны из белого золота со вставками драгоценных камней: бриллиантов, сапфира, бериллов и коррундов.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части первой статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов“)», - отметили в пресс-службе таможни.

Перевозя эти вещи, мужчина хотел избежать уплаты таможенных платежей в размере 2,4 миллиона рублей. По факту произошедшего фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее россиянка привезла из Перу шоколад с листьями коки. Из-за этого ее проверят по статье о контрабанде наркотиков.

Уголовное дело Контрабанда Аэропорт Домодедово Москва

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