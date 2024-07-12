12 июля 2024, 16:26

«Видели облако дыма». Очевидица — о падении самолета под Коломной

РИА «Новости»
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Сегодня в городском округе Коломна разбился самолет Sukhoi Superjet 100. Жительница деревни, ставшая свидетельницей падения, рассказала 360.ru, как это произошло.

Она отметила, что в ее деревне всегда выглядывают в окно, когда пролетают самолеты, поскольку для них это достаточно редкое явление.

«Он просто гудел громко. Ощущение, что он был где-то близко», - сообщила очевидица.

Она отметила, что самолет шел под наклоном в сторону леса. Затем в небо поднялось облако черного дыма.

Как ранее стало известно, самолет выполнял рейс без пассажиров из Луховиц во Внуково. На борту находились три члена экипажа. Предположительно, все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Коломна Самолеты Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 17:40
Минздрав рассказал о состоянии детей, освобожденных из плена в Уфе
Unsplash
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Медики осмотрели четверых детей из 16 находившихся в заточении в арендованной квартире в Уфе. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минздрава Башкирии.

«На данный момент осмотрены четверо, показаний для госпитализации нет», - заявили в Минздраве.

Двоих граждан Таджикистана заподозрили в том , что они удерживали детей в возрасте от четырех до 16 лет, в том числе и своих соотечественников, в квартире в Уфе, при этом регулярно избивали. Один из пленников сумел сбежать из квартиры и обратиться за помощью. Подозреваемых задержали. Следственные органы разыскивают родителей потерпевших.

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя ведомства по региону Евгения Лагацкого доклад о ходе расследования дела.

Дети Башкирия Уфа Минздрав Таджикистан
12 июля 2024, 17:16
Стали известны подробности крушения Superjet под Коломной
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Экипаж пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 получил указание набрать высоту 10 тысяч футов, но начал снижаться на середине этой отметки. Об этом сообщил источник 360.ru.

Диспетчер потерял связь с пилотами, когда самолет достиг высоты 4500 футов. Максимально набранная высота борта составила 5200 футов. После этого лайнер начал снижаться, на вызовы диспетчера экипаж уже не отвечал.

С радаров самолет пропал примерно в 12 часов на отметке высоты в три тысячи футов.

Коломна Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 17:00
Стало известно, кому принадлежал упавший под Коломной самолет
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Разбившийся под Коломной Sukhoi Superjet 100, предположительно, принадлежал авиакомпании «Газпром Авиа». Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

\"По предварительным данным, сегодня, 12 июля 2024 года, в районе Коломны Московской области потерпел крушение борт ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа»\", - сообщили в надзорном ведомстве.

На место выехал московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев.

Минпромторг сообщал , что разбившийся самолет не был импортозамещенным.

Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 16:45
Стало известно точное место крушение лайнера Superjet
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Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в лесном массиве около деревни Большое Карасево в Подмосковье. Об этом заявил глава городского округа Коломна Александр Гречищев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет. Глава округа выехал на место авиакатастрофы. По его словам, на борту борта находились три члена экипажа: два пилота и штурман.

Коломна Крушение самолета под Коломной

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