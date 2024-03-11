11 марта 2024, 17:22

Вице-президента банка «Россия» Андреева арестовали

РИА «Новости»
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Суд Санкт-Петербурга отправил под арест вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости».

Андреев останется под стражей до 4 мая. На сайте банка «Россия» появилась информация о его задержании. В пресс-службе пояснили, что следствие и арест инициировала сама кредитная организация.

Банк оказывает содействие в расследовании уголовного дела в отношении Андреева. Другие подробности в пресс-службе не привели.

В конце февраля Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка из-за многочисленных нарушений законодательства. Позднее в отношении организации началась проверка с участием сотрудников ФСБ.

Санкт-Петербург Уголовное дело Банки Россия
11 марта 2024, 16:37
Российская школьница выжила после падения с 16-го этажа
РИА «Новости»
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Ученица лицея в Ульяновске выжила после падения с 16-го этажа. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, пострадавшей 17 лет. Ее доставили в больницу с переломами таза и позвоночника.

У ученицы лицея, по предварительным данным, были трудности в личной жизни.

В Москве с 12-го этажа выпали два человека. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами спины, а женщина скончалась на месте.

В январе в ходе драки из окна квартиры на втором этаже в Западном округе Москвы выпали отец с сыном. Глава семейства погиб на месте от полученных травм, а молодой мужчина попал в больницу. Врачи диагностировали ему ушибы локтей и повреждение шейного отдела позвоночника.

В феврале 10-летний мальчик в Москве упал с высоты четвертого этажа, встал и ушел домой. Позднее врачи обнаружили у него ушиб брюшной стенки и перелом ребер.

Больницы Врачи Школьники
11 марта 2024, 16:21
Открывшаяся дверь Mercedes погубила велосипедиста в Петербурге
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Велосипедист погиб в результате ДТП на Крестовском проспекте в Санкт-Петербурге От удара неожиданно открывшейся двери стоящего на обочине Mercedes мужчину отбросило на проезжую часть прямо под колеса Volvo, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Момент аварии попал на видео.

ЧП произошло днем 10 марта в 14:50 у дома № 15. По данным полиции, 38-летний водитель Mercedes выходил из своего припаркованного на обочине автомобиля.

В тот момент, когда он открыл дверь, в нее въехал велосипедист. От удара последнего отбросило на дорогу. После чего на него наехал следующий в попутном направлении Volvo.

Пострадавший получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, но спасти жизнь человека не удалось.

По факту случившегося идет проверка, личность погибшего, а также все обстоятельства аварии устанавливаются, заключили в пресс-службе петербургской полиции.

❗Осторожно, жесткие кадры.

Санкт-Петербург ДТП
11 марта 2024, 16:03
Пациент скорой погиб в ДТП под Пермью
Пресс-служба МЧС
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В Соликамске в аварии с участием иномарки и машины скорой помощи пострадали четыре человека, один погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

На улице Всеобуча 10 марта седан BMW влетел в ехавшую впереди скорую. По предварительным данным, управлявший иномаркой сел за руль пьяным и не соблюдал безопасную дистанцию.

В результате ДТП с травмами в больницу увезли обоих водителей и двух пассажиров УАЗ. Еще один находившийся в автомобиле скорой помощи пассажир скончался на месте аварии.

«В ОМВД округа зарегистрирован материал проверки», - уточнили в МВД.

После столкновения, судя по кадрам с места происшествия, скорая опрокинулась на бок, а у BMW сильно помяло переднюю часть.

Утром 11 марта в Лианозово на МКАД произошло смертельное ДТП , погиб один человек.

Пермь Скорая помощь ДТП Иномарки Машины BMW
11 марта 2024, 14:33
Два человека выпали с 12-го этажа в Москве
РИА «Новости»
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В Москве с высоты 12-го этажа выпали два человека, один из них скончался. Об этом «360» сообщил источник.

ЧП произошло на юго-востоке столицы, рядом с домом № 2 по улице Лавриненко. С заявлением обратился очевидец, который увидел факт падения мужчины и женщины.

Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали смерть одного выпавшего, второго доставили в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

В начале января в Москве мужчина погиб после падения из окна в ходе драки с сыном.

Больницы Женщины Мужчины Москва

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