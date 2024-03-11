Вице-президента банка «Россия» Андреева арестовали

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Андреев останется под стражей до 4 мая. На сайте банка «Россия» появилась информация о его задержании. В пресс-службе пояснили, что следствие и арест инициировала сама кредитная организация.

Банк оказывает содействие в расследовании уголовного дела в отношении Андреева. Другие подробности в пресс-службе не привели.

В конце февраля Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка из-за многочисленных нарушений законодательства. Позднее в отношении организации началась проверка с участием сотрудников ФСБ.