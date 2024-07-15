Въезд в хутор Дюрсо ограничили из-за лесного пожара

МЧС в воскресенье сообщило о возгорании травы и лесного массива в районе хутора Дюрсо на площади в три гектара. После этого огонь перешел на базу отдыха «Голубая волна», пожар увеличился до 62 гектаров. Следователи завели уголовное дело по статье «Повреждение или уничтожение лесных насаждений».

«Уважаемые граждане! Въезд в направлении хутора Дюрсо перекрыли в связи с произошедшим пожаром в лесном массиве Сухой Щели. Исключение - жители хутора», - сообщили в администрации.

Всего МЧС привлекло к борьбе с огнем порядка 300 человек. Это волонтеры, казаки, лесопожарные формирования краевого Минприроды, специалисты Государственной противопожарной службы Краснодарского края, Кубань-СПАС и МЧС России по Краснодарскому краю.